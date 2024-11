Francos afirmó que Milei va a “promover y participar” de un nuevo proyecto de ficha limpia y negó acuerdos con el kirchnerismo

El jefe de Gabinete justificó la ausencia de los 8 diputados del oficialismo que no dieron quórum en la sesión y resaltó: “No queremos que quede en algo contra Cristina, sino en una norma general para todos”.

Tras el escándalo en Diputados que se dio por el fallido intento –una vez más- de debatir el proyecto de ficha limpia impulsado por el Pro –aliado del Gobierno- el jefe de Gabinete Guillermo Francos intentó justificar la postura de los ocho legisladores oficialistas que se ausentaron para dar quórum, negó un pacto con el kirchnerismo y habló del nuevo proyecto que promoverá Javier Milei para que “no se tome como algo exclusivamente contra la ex presidenta” Cristina Kirchner.

Francos señaló: “En ningún momento el presidente dijo que quería competir con Cristina o hacer una elección con ella. No parece que tenga sentido vincular una cosa con otra”, y agregó: “El presidente me lo dijo expresamente ‘cómo pueden pensar que yo quiero polarizar la elección con Cristina Kirchner. No estoy pensando en eso, Cristina es el pasado. No creo que el pueblo argentino tenga la intención de volver a subirla a un escenario para disputar la política nacional’”.

Sobre la sesión caída por ficha limpia hizo varias consideraciones: “La votación no estaba asegurada. Faltaron diputados de todos los sectores”. Así, defendió la ausencia de los 8 diputados del oficialismo: “No hay una negociación, no había un convencimiento de que el tema iba a ser tratado y aprobado”.

“No es ser cómplices de los corruptos, será en todo caso que varios de los diputados del bloque no coincidieron con la norma en los términos que estaba planteada. Hay diputados que faltaron y han tenido sus razones, no hay que ver en esto una negociación particular que no la hubo”, aclaró y sumó: “No se sabía si iban a bajar todos los bloques que se habían comprometido a votar, ¿por qué los estamos haciendo responsables a los diputados de LLA? Si hubiesen estado presentes tampoco se llegaba al quórum”.

Francos aseguró que están de acuerdo con ficha limpia y lo que significa, pero “lo que por ahí no estamos de acuerdo es que se tome como una especie de proscripción que es el riesgo que se tiene. Al tratar de que se le aplique esta norma a la expresidenta como pretenden algunos, estemos haciendo una suerte de proscripción y genere un efecto contrario”.

Así, advirtió que “no puede aplicarse” a Cristina Kirchner porque la condena de la expresidenta sería anterior a la sanción de ley. “Puede llegar a interpretarse como proscripción y sería posterior”, ratificó y sumó: “Se genera una sensación de proscripción que no es la intención que tiene el Gobierno para nada”.

Acto seguido, el funcionario afirmó que “él mismo (por Milei) va a promover y participar del nuevo proyecto. Y quiere que no se tome como algo exclusivamente contra la ex presidenta porque después se puede tomar como una proscripción de alguien en particular. Ficha Limpia no está hecha contra Cristina, sino que es un normal general para todos”

Sobre ese nuevo proyecto que pretende el libertario, el funcionario nacional detalló: “Quiere que esté claro, con todas las garantías y que no se personalice. Sino después se generan debates sin sentido”.

Consultado puntualmente sobre un eventual acuerdo con el kirchnerismo, respondió: “No, la verdad es que no tuve ninguna conversación con ningún kirchnerista salvo la que tuve antes de ayer en el Senado, donde el kirchnerismo no dejó de atacarnos durante las 8 horas que estuve ahí, así que mal podríamos estar en un acuerdo”.

En ese marco, el ministro coordinador destacó que no participó de “ninguna conversación ni negociación vinculada a este tema en el día de ayer”, motivo por el cual no podía explicar “exactamente qué fue lo que pasó”.

Por último, Francos abordó sobre la posibilidad de nombrar a los jueces por decreto, agregó: “Es una facultad del Presidente. Él tiene en sus manos la posibilidad de hacerlo si quiere”.

Por último, se refirió al proyecto de reforma electoral, que incluye eliminar las PASO y quitarles el financiamiento político a los partidos. “Está en el Congreso para ser tratado. Esto no significa que hay un acuerdo o una toma y daca sobre este tema. Hay negociaciones para ver si se aprueba o no, pero no es parte de ningún acuerdo político”, aseguró.