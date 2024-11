IMPORTANTE REUNION RADICAL EN BUENOS AIRES EN “EL GLOBO”

PRESENCIA DEL ELECTO PRESIDENTE DE LISTA 23

El martes 26 de noviembre se reunió en el Restaurant “El Globo” de la ciudad de Buenos Aires, un importante grupo de dirigentes del Radicalismo, para debatir temas de actualidad.

Entre otros estaban los Ingenieros Luis Migliaro y Jorge Elustondo (ex Ministro de la Gobernadora María Eugenia Vidal), el Historiador Oscar Muiño, el Diputado Nacional (mc) Carlos Fernández, el ex Intendente de Dolores, Dr. Juan Carlos Valente, el Dr. Gustavo Lennard y como invitado a disertar el Diputado Nacional (mc) Dr. Federico Storani, quien se disculpó por no poder asistir por razones sobrevinientes. Fue reemplazado por el candidato a Presidente del Comité Provincia de la UCR, por la Lista 23, Dr. Miguel Fernández, Médico y ex Intendente de Trenque Lauquen, quien ha sido declarado ganador por la Junta Electoral partidaria y por el fallos del Juez Federal Dr. Alejo Ramos Padilla, sentencia que ha sido apelada ante la Cámara Federal Electoral, la que aún no se ha pronunciado.

Muy interesantes fueron los debates, y las respuestas del Dr. Miguel Fernández, ante la preocupación de un acercamiento a la Libertad Avanza (Milei) y a continuar la Alianza con el PRO. Claramente dijo que el Radicalismo debía constituirse en una tercera opción, solo o con fuerzas afines, pero lejos de la derecha que gobierna la Nación y del Peronismo Kirchnerista.

Se analizó la realidad nacional provincial y de los municipios.

Además el Dr. Fernández consideró que si no había un acuerdo político interno, y debía esperarse la resolución de la Justicia, recién estaría en condiciones de asumir en Marzo del 2025, máxime si debían hacerse elecciones complementarias en Ezeiza, como había fallado el Juez Federal en primera instancia.

Ante el planteo de sectores del PRO que estaban infiltrados en la UCR y eran proclives a apoyar a Milei y a la Libertad Avanza, lo descartó de plano. Instó a caminar la Provincia y a trabajar todos unidos para que el Radicalismo encabece esa tercera opción que sin duda va a beneficiar a la sociedad toda.