La U.C.R. Dolores repudia dichos del Pte. Javier Milei sobre el Ex Pte. Dr. Alfonsín

El Comité U.C.R. DOLORES se adhiere a todas las expresiones de repudio por los agravios del Presidente Javier Milei a la figura del Dr. Raúl Ricardo Alfonsín. El día 30 de octubre, fecha en la cual los argentinos celebramos el 41 aniversario de la vuelta a la Democracia, tuvo términos antidemocráticos y agraviantes sobre quien fuera un defensor del sistema republicano. Como se expresa en el documento del Comité Nacional, de Gobernadores, Bloques de Legisladores y el Foro de Intendentes “acusar al Dr. Raúl Alfonsín de ser partidario de un golpe de Estado, no sólo es una mentira patética y ofensiva de Javier Milei, es también la acusación de un delito gravísimo contra la Democracia a la que el ex presidente le entregó su extensa y reconocida vida pública “. Sin dudas, esto constituye una afrenta al pueblo argentino, no siendo esta la primera vez que el actual Presidente pretende descalificar a figuras históricas del Radicalismo. Milei ataca y ve cómo enemigo al Dr. Raúl Alfonsín porque representa lo contrario a lo que su gobierno se propone, como es tratar de destruir el estado y debilitar la Democracia. Dolores, 31 de Octubre 2024 ——————————————————

Carlos M.Lamacchia Luis Quintana

Secretario General Presidente