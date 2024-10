El consumo de carne vacuna cayó al nivel más bajo en 26 años

De acuerdo al último informe de la Cámara de la Industria y el Comercio de carnes y Derivados (CICCRA) el consumo de carne vacuna per cápita bajó un 12,3% entre enero y septiembre de 2024 respecto a igual período de 2023, lo que implica 46,8 kilos/año por persona en el promedio y una caída de 6,6 kilos por habitante. El documento N284b indicó que, en perspectiva histórica, el consumo en el período que abarca los primeros nueve meses del año fue el más bajo en los últimos 26 años

Respecto de la producción, CICCRA señaló que en los primeros nueve meses del cayó un 6,4 por ciento interanual. No obstante, las exportaciones de carne vacuna aumentaron un 7,8 por ciento en comparación con el mismo período del 2023.

Respecto a la inflación, el Índice de Precios al Consumidor (IPC) del Gran Buenos Aires en septiembre subió 3,7%, y la variación interanual se ubicó en 214%, registrando una nueva desaceleración por quinto mes consecutivo.

El IPC de septiembre marcó en la división carnes y derivados un alza de precios de 3,1% mensual, y fue de los rubros que más aportó a la suba mensual del desagregado alimentos y bebidas no alcohólicas. No obstante, “el incremento no se debió a los precios de los principales cortes vacunos relevados (1%), sino que fue producto de importantes subas en los valores del pollo entero (5,2%) y de la caja de hamburguesas congeladas (7,5%)”, preció el informe de CICCRA.

Tomando los cortes vacunos que mide el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INDEC), las subas mensuales en septiembre fueron las siguientes: asado (1,7%), cuadril (1,3%), nalga (1,2%), carne picada común (0,4%) y paleta (0,4%).