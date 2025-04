LLA aclara que no hay negociaciones avanzadas con el PRO para una alianza en provincia

Así lo dijo el responsable del armado libertario, Sebastián Pareja. Dijo que priorizarán la cohesión ideológica y la proyección a largo plazo.

Las negociaciones entre el PRO y La Libertad Avanza (LLA) en la provincia de Buenos Aires para armar una alianza electoral parecen estar en punto muerto. Pese a que Mauricio Macri le haya dado el visto bueno a esa estrategia, desde el sector libertario advierten que lo que priorizarán es la cohesión ideológica y la proyección a largo plazo, y por eso las conversaciones son más para sumar dirigentes puntuales a “Las Fuerzas del Cielo”.

Así lo hizo saber el responsable del armado de LLA en la provincia de Buenos Aires, Sebastián Pareja, quien reconoció que el objetico es fortalecer una base legislativa propia que garantice gobernabilidad. Y en ese sentido aclaró que no se buscarán acuerdos electorales con otras fuerzas solo para sumar votos.

“No vamos a ir a un proceso exclusivamente electoralista, donde ganar una elección por 3, 4 o 5 puntos sea el objetivo final. La clave es consolidar un esquema de poder que garantice el rumbo del país”, afirmó en diálogo con radio La Red.

“Si armamos listas solo para sumar votos y ganamos la elección con un esquema heterogéneo, después en el Congreso tendremos legisladores que responden a otros intereses. Y ahí es donde el poder real se fragmenta”, explicó. En este sentido, insistió en que la prioridad es garantizar que los legisladores libertarios sean leales al proyecto y no a estructuras políticas ajenas.

Por eso, al ser consultado sobre la posibilidad de un acercamiento con el PRO u otros sectores de la oposición, la mano derecha de Karina Milei dejó en claro que no hay negociaciones avanzadas para una alianza formal. “No estamos en un acuerdo global, sino en conversaciones con dirigentes puntuales que pueden sumar”, precisó.

En este sentido, el dirigente subrayó que el espacio no replicará experiencias de coaliciones anteriores, como Juntos por el Cambio, que según él dividieron el poder entre distintas fuerzas sin una conducción clara. “No se va a dar un acuerdo de esas características. Las presiones deben venir más por el lado de hacia dónde vamos que por cuánto me das o qué me das para que esté con vos”, sostuvo.

Cabe recordar que a mediados de marzo el presidente Javier Milei mantuvo un encuentro con los diputados nacionales del PRO Cristian Ritondo y Diego Santilli, con el objetivo puesto en las elecciones legislativas de este año en la provincia de Buenos Aires. Esa cumbre destapó todo tipo de hipótesis, aunque desde “Las Fuerzas del Cielo” siempre le bajaron el tono a un acuerdo integral con el macrismo.