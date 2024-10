QUEDÓ OFICIALIZADA BOLETA DE LA LISTA 115 “FUTURO RADICAL” EN DOLORES

EL JUEZ ELECTORAL IMPIDIÓ EL FRAUDE Y LA PROSCRIPCIÓN

Las maniobras de las Juntas Electorales locales, de proscribir y anular los votos de la Lista 115 “Futuro Radical”, que en Dolores encabeza el Dr. Carlos Emilio Valente, quedaron descartadas por un ejemplar Fallo del Juez Federal con Competencia Electoral Dr. Alejo Ramos Padilla, que en el Expediente 11.899/2024, caratulado “GONZALEZ, FEDERICO C/ UNIÓN CÍVICA RADICAL DISTRITO BUENOS AIRES S/ ELECCIONES INTERNAS DE AUTORIDADES PARTIDARIAS” que había APELADO como Apoderado de la Lista 115 de Bragado, logró que revocara la Resolución de la Junta Electoral de la Provincia de la “Unión Cívica Radical”, que ratificaba la decisión de la Junta de Bragado que impedía participar a la Lista 115.

En la parte medular indica que el plazo para presentar Listas es de carácter ordenatorio, no excluyente. “Si una agrupación o línea interna, ha presentado una lista para participar en el comicio y ésta ha sido oficializada, ha cumplido con la etapa fundamental del proceso electoral restándole únicamente la presentación de la boleta para su oficialización. Si lo hace tardíamente esto no puede traducirse automáticamente en la exclusión de la lista en la contienda electoral. Ello es así, en tanto , si resulta materialmente posible la presentación y oficialización, en tiempo útil para poder llegar a cada una de las mesas de votación el día del comicio, no admitírsela constituye un rigorismo formal que priva al electorado partidarios de elegir libremente a quienes habrán de conducir su partido, limitando así la oferta electoral”.

Ante dicho Fallo, la Junta Electoral de la Unión Cívica Radical de la Provincia de Buenos Aires, dicta la Resolución N 55/2024 de fecha 3 de Octubre de 2024, donde luego de expresar que se encuentran pendientes las presentaciones efectuadas por los apoderados de la Lista 115 de los Distritos de Dolores y Chascomús, que resultan ser casos análogos al de Bragado, y resuelve en su Artículo “º: “Tener por presentado en legal tiempo y forma el recurso de apelación interpuesto por el apoderado de la lista 115 del Distrito Dolores. Hacer lugar a lo peticionado y oficializar la boleta de la Lista 115 del distrito Dolores que se adjunta como anexo II a la presente.

También se había Oficializado la boleta de Bragado y posteriormente Chascomús.

El Recurso de Apelación con muchos fundamentos y documentación que habían preparado los Apoderados de la Lista 115 Dr. Carlos Emilio Valente y Prof. Silvio Vitarella, para presentar ante el Sr. Juez Federal Electoral, no fue necesario, ante la Oficialización hecha por la propia Junta Provincial.

Queda la duda la integración de la Junta Electoral del Comité de Dolores, donde con fecha 19 de Agosto de 2024 había renunciado la Dra. Valeria Oroz, y ahora ha renunciado la Sra. Liliana Emmi, por lo que podría considerase que ha quedado acéfala, y deberá conformarse a la brevedad con un representante propuesto por la Lista 115, para garantizar la objetividad y representación de todas las partes, y no sucedan casos como los mencionados arriba.