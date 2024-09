Nicolás Andrada: somos los radicales que van a conformar un frente muy grande para ganar las elecciones del año que viene y ser gobierno en el 2027

Este miércoles en la casa radical se presentaron los candidatos que integran la Lista 123 que postula a Nicolás Andrada para presidir el comité local y que acompaña a Miguel Fernández como candidato para el comité de Buenos Aires. Estuvo presente además del ex Intendente de Trenque Lauquen, el senador marplatense Ariel Bordaisco.

Luego de la presentación de los candidatos en su discurso de presentación Andrada evocó los tiempos de la construcción de Cambiemos en Dolores y de la vuelta al gobierno municipal de la UCR después de más de 20 años. También realizaba una crítica al gobierno de García por la falta de incentivo a los sectores de la producción y el decaimiento del parque termal. “Hoy volver a motorizar la ciudad es lo que nos convoca, volver a sentarnos con todas las fuerzas políticas y los sectores productivos con los que compartimos estas ideas, construir la alternativa que nos lleve al gobierno en el 2027 para recuperar esa movilidad que hoy Dolores perdió”; “el gobierno en vez de ocuparse de la ciudad persigue opositores y aprieta empleados municipales afiliados al radicalismo”

En cuanto a las opciones para el 6 de Octubre se expresaba: “Esta elección no es solo el cambio de autoridades del radicalismo, es la construcción de la alternativa para 2027, por un lado este grupo de radicales que acompañarán esta opción que lleva a Miguel Fernández y por otro el espacio que desdibujó muchísimo al radicalismo y que es la de Martín Lousteau, es muy triste para los radicales cuando nos piden explicaciones del accionar de dirigentes que no gobiernan nada y que no representan en absoluto al radicalismo del interior de la Provincia”

En clara alusión a la intromisión del gobierno municipal en la interna partidaria Andrada decía; “Esta lista está integrada por afiliados al radicalismo de toda la vida, muchos desde 1983, radicales que siempre eligieron ser radicales, que nunca abandonaron este comité, radicales que jamás tuvieron otra afiliación que no sea la del radicalismo y eso nos llena de orgullo.

Somos los radicales que jamás van a ir a pedirle al peronismo que les puntee un padrón, somos los radicales que jamás vamos a pedirle al peronismo que gane una elección por nosotros y por sobre todas las cosas estos radicales jamás le van a pedir al peronismo que dejen sin trabajo, sin pan para sus hijos en la mesa o despidan a trabajadores radicales por ser hijos de militantes. Somos los radicales que vamos a conformar un frente muy grande que va a ganar las elecciones del año que viene y va a ser gobierno en el 2027”