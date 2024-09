Sexta sección: “representaremos al radicalismo territorial de la Provincia frente a un radicalismo subordinado a los intereses porteños”

Fue el sábado, vía zoom, y estuvieron presentes más de un centenar de dirigentes y militantes de la región, como la diputada nacional Karina Banfi; la senadora provincial Nerina Neumann Losada; los diputados bonaerenses Anahí Bilbao y Emiliano Balbín; y los intendentes de Adolfo Alsina, Javier Andrés; de Coronel Dorrego, Juan Carlos Chalde; de Pellegrini, Sofía Gambier (quien además es candidata a tesorera en la lista de Fernández); y de Tres Lomas, Luciano Spinolo.

El candidato a presidente de la UCR bonaerense por la lista oficial participó este sábado vía zoom de una reunión de dirigentes y militantes del radicalismo de la Sexta sección. Durante la misma señaló: “el 6 de octubre representaremos al radicalismo territorial, el que está presente en todo la Provincia con los intendentes, concejales, y consejeros. En cada comité y en los pibes y pibas de la Juventud Radical que trabajan todos los días en sus localidades. Enfrente tendremos un radicalismo que representa las estructuras, y que necesita a la UCR bonaerense para subordinarla a los acuerdos de los dirigentes porteños”.

“Hicimos el máximo esfuerzo para evitar esta interna, pero no aceptaron y acá estamos para defender los intereses del radicalismo bonaerenses”, dijo y continuó: “la tarea no será simple, por eso me voy a dedicar exclusivamente al Comité Provincia, no solo en sus oficinas de La Plata, también me voy a subir a un auto para recorrer todos los distritos al menos dos veces por año”.

“Este trabajo lo vamos hacer juntos, será una construcción colectiva de acá al 2027, año en que tenemos que tener los mejores candidatos a intendentes en cada uno de los distritos y desde ahí fortalecer un candidato a gobernador competitivo”, agregó.

Durante el encuentro, Fernández indicó que “(desde la UCR) no compartimos con el kirchnerismo la idea que el Estado todo lo puede y debe meterse en todo los aspectos de la vida. Pero, tampoco compartimos la idea de un Estado ausente como plantea (el presidente Javier) Milei. Quienes somos del interior sabemos que el Estado debe necesariamente intervenir porque muchas cuestiones de la salud, la educación o los servicios, no son rentables para los privados y el Estado debe hacerse cargo. Y los radicales podemos hacerlo de manera honesta y eficiente”.

“Lo disruptivo de la UCR en los próximos tiempos será decir lo que piensa sin especulaciones de ningún tipo. Aunque eso pueda significar chocar a la vez con libertarios y kirchneristas, que si bien se diferencian en su visión del Estado tienen los mismos métodos populistas. En el futuro esa idea irá ganando fuerza y nosotros ya habremos construido nuestro camino”, finalizó diciendo Fernández.