Fórmula 1: Franco Colapinto fue undécimo en el Gran Premio de Singapur

En su tercera competencia en la máxima categoría, el piloto argentino se quedó a un puesto de volver a sumar. Lamentó la estrategia de carrera elegida por su equipo. El próximo GP será el 20 de octubre en Estados Unidos.

En su tercera participación en la Fórmula 1, el piloto argentino Franco Colapinto (Williams Mercedes) terminó undécimo esta mañana en el Gran Premio de Singapur. A diferencia de la semana pasada en Bakú (Azerbaiyán), en esta oportunidad quedó a un puesto de la zona de puntos. No obstante, fue el único de los Williams que completó la carrera, ya que su compañero de equipo, el tailandés Alexander Albon, abandonó en las primeras vueltas.

“Hice todo lo mejor que pude y creo que hice todo bien”, dijo el corredor de Pilar al término de la carrera. “Me pararon muy tarde y me pasó ‘Checo’ Pérez. Si no, no me hubiese pasado”, analizó Colapinto sobre la estrategia de competencia diseñada por su escudería. Es que el argentino estaba delante del mexicano pero este lo superó tras la parada en boxes y a partir de allí el de Red Bull siempre se mantuvo delante del monoplaza azul de Williams. “Me costó mucho la carrera pero creo que podría haber llegado en los puntos si hubiésemos elegido bien estratégicamente el momento de parar”, insistió Colapinto.

El ganador de la carrera fue el británico Lando Norris (McLaren Mercedes), quien completó las 62 vueltas en 1:40:52,571 horas. El podio lo completaron el neerlandés Max Verstappen (Red Bull) y el otro McLaren, el del australiano Oscar Piastri. Colapinto, undécimo, llegó a una vuelta del vencedor.

El argentino largó desde el duodécimo puesto pero ya en los primeros metros de carrera había escalado hasta la novena posición. Después, la parada a boxes, cambio de cubiertas y desgaste. “Me empecé a cansar mucho, creo que estaba más al límite yo que la máquina”, admitió.

A modo de balance, “creo que fue una buena primera carrera en Singapur, son carreras muy duras y haber llegado cerca de los puntos es positivo. Obvio que me da bronca no haber sumado después de una carrera tan dura, pero igualmente sirve para experiencia”, reconoció el argentino.

Ahora, la máxima categoría del automovilismo mundial tendrá un pequeño parate, ya que el próximo Gran Premio será recién el domingo 20 de octubre, en Estados Unidos.