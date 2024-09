Derecho a replica:

Ante la noticia aparecida en diferentes medios de Dolores.

Donde dice: “Por su parte la Lista 115 “Futuro Radical” que representa el espacio local conducido por Juan Carlos Valente, debo decir que es mentira ya que en esta Lista 115 hemos confluido varios sectores internos, muchos jóvenes y dirigentes históricos, algunos incluso que se habían alejado de la UCR cansados de que maneje el PRO Y MAURICIO MACRI, o quienes fueron empleados a sueldo de la gestión municipal anterior. Por ello Los postulados por la Lista 115 quieren recuperar el Comité Radical para los Radicales. No puedo negar que siempre estuve alineado con Raúl Alfonsín, de quien he escrito un capítulo en el Libro Compilado por el Dr. Portessi y que soy amigo personal de Ricardo Alfonsín, pero se miente cuando se dice que estoy hoy con Martin Lousteau, mis referentes nacionales son los hermanos Facundo y Gastón Manes y el Dr. Juan M. Casella, también participo del Grupo Encuentro del Dr. Portesi y el del Changui Cáceres. Otra mentira es que Lousteau proponga un acercamiento al peronismo. Y lo más grave es que se afirma temerariamente que Facundo Manes desistió de participar, cuando todos sus principales dirigentes están en la Lista 15. Así la Diputada Nazarena Mesías, se postula como Vicepresidenta al Comité Provincia, el Intendente de Tandil Dr. Miguel Lunghi va como Primer Convencional Nacional, el mismo Dr. Julio Alfonsín también a la Convención, por citar algunos. Hoy estuvo el Dr. Julio Alfonsín en Dolores para respaldar la Lista 115 que encabeza Carlos Emilio Valente, y desmintió rotundamente que Facundo Manes no apoye la Lista 15 “Futuro Radical”. Luego con el Dr. Valente fueron a Gral. Conesa y posteriormente siguió la gira por la zona con el Diputado Matías Civali (todos seguidores de Facundo Manes) visitaron Madariaga, Villa Gesell, Pinamar y la Costa. La Lista 15 no está con el PRO ni con los K.

Dr. Juan Carlos Valente.

En la foto el ex Diputado Dr. Julio Cesar Alfonsín , de Lezama, referente de Facundo Manes en la Quinta Sección junto al candidato a Presidente Dr. Carlos Emilio Valente dándole su apoyo.