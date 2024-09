Extienden la alerta por tormentas para este jueves y abarca a casi todo el interior

El Servicio Meteorológico Nacional anticipa que mañana se registrarán lluvias y tormentas en toda la provincia. Lanzó un aviso de nivel amarillo para la mayoría de los distritos.

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) anticipa que mañana se registrarán lluvias y tormentas en toda la provincia, y extendió la alerta de nivel “amarillo” para la mayoría de los distritos del interior.

Las tormentas comenzarán a registrarse en el sur provincial desde la madrugada de este jueves, por la mañana llegarán a todo el oeste y luego a abarcarán todo el territorio, incluyendo la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, La Plata y el conurbano.

En tanto, la alerta (que ya había sido lanzada pero de manera más acotada) abarca ahora a todo el extremo sur de la provincia, al centro y centro oeste y a casi todo el norte. No están incluidos la CABA, los distritos del Gran Buenos Aires, la capital bonaerense y varios municipios de la Costa Atlántica, entre otros.

El aviso anticipa tormentas, algunas de las cuales podrán ser “localmente fuertes, acompañadas por ocasional caída de granizo, intensa actividad eléctrica, abundante caída de agua en cortos períodos y fundamentalmente ráfagas muy intensas”. “Se estiman valores de precipitación acumulada entre 30 y 50 mm, pudiendo ser superados de forma local”, señaló el organismo.

Para estos casos, se recomienda mantenerse informado por fuentes oficiales, no sacar la basura, evitar actividades al aire libre, no refugiarse cerca de árboles o postes de luz, no permanecer en playas o espejos de agua para minimizar los riesgos de ser alcanzado por un rayo y estar atento a la posible caída de granizo.