Azul: entran a robar a una casa y se llevan hasta el perro

El hecho ocurrió el fin de semana en el barrio Villa Piazza. La mascota sustraída se trata de un caniche toy que tiene 10 años y al que, como principal característica física, le falta una de sus patas.

El fin de semana una vivienda de Azul sufrió un robo, aprovechando que sus moradores no estaban en el lugar. Y como parte del botín, el o los delincuentes se llevaron al perro de la casa. Se trata de un caniche Toy de color marrón claro que tiene 10 años y se llama “Tito”, al que como principal característica física le falta una de sus patas.

“Publiqué en redes sociales que estoy buscando a mi perrito, pero todavía no aparece”, afirmó la damnificada por el robo tipo “escruche”, ocurrido las primeras horas del sábado en una casa del barrio Villa Piazza. Allí la joven de 19 años, de nombre Catalina, vive junto a su madre, según informa El Tiempo de Azul.

Al regresar a su casa, durante las primeras horas del sábado, Catalina se encontró con que la puerta principal había sido violentada. Dentro del inmueble, constató el faltante de varias de pertenencias, entre ellas la llave de una motocicleta, un televisor, un parlante, un horno microondas, una cafetera, una pava eléctrica y una plancha para el pelo. Y además, “Tito”.

“Cuando me puse a mirar bien, me faltaba hasta el perro. Lo material que se llevaron costó comprarlo, pero ya está. Lo que más me duele es mi perro, que es una vida más para mí”, sostuvo Catalina, citada por El Tiempo. “Que me devuelvan a mi perrito es lo único que me importa, él es como un hijo para mí”, dijo.