Con aval de Unión por la Patria, Lousteau fue designado presidente de la Bicameral de Inteligencia

El senador radical se impuso con apoyo del kirchnerismo, que además tendrá a Leopoldo Moreau y Oscar Parrilli entre las autoridades. El oficialismo, sin nada.

En la antesala de la sesión pedida en la Cámara de Diputados para rechazar el DNU 656/24 que otorgó 100 mil millones de pesos a la SIDE, el senador nacional Martín Lousteau fue designado presidente de la Bicameral de Fiscalización de los Organismos y Actividades de Inteligencia, gracias al aval del kirchnerismo.

En la reunión que se realizó este martes en el Anexo del Senado, el presidente de la UCR Nacional reunió los ochos votos de seis legisladores de Unión por la Patria (los diputados Leopoldo Moreau, Germán Martínez, Paula Penacca, y los senadores Oscar Parrilli, Eduardo “Wado” de Pedro y Florencia López), la diputada radical -de su espacio Evolución- María Coletta y el suyo propio.

Además, Unión por la Patria se quedó con dos lugares entre las autoridades: el diputado Moreau, como vicepresidente primero, quien fue el último titular de la comisión; y el senador Parrilli como secretario, mano derecha de Cristina Kirchner y exdirector de la ahora disuelta Agencia Federal de Inteligencia. La vicepresidencia segunda quedó vacante.

Luego que se confirmara que la bicameral se conformaría este martes, el nombre de Lousteau se metió en la danza de nombres que hasta la semana pasada -y hace largo tiempo- tenía dos nombres en puja, los que finalmente no juntaron los avales necesarios.

Cuando en abril pasado Victoria Villarruel designó a los integrantes por el Senado, no había en la lista ningún senador de La Libertad Avanza y encabezando la nómina apareció Martín Göerling Lara, del Pro. En lo que significaba un acuerdo con sus socios del partido amarillo, era intención de la vicepresidenta que Göerling Lara presidiera la comisión. El misionero también tenía el respaldo de la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich.

Pero, con el correr de las semanas, mientras del lado de la Cámara de Diputados Martín Menem estiraba las designaciones, se metió el nombre del entrerriano Edgardo Kueider, de Unidad Federal, promovido nada más y nada menos que por el asesor estrella del Gobierno, Santiago Caputo, quien lidera la reforma en los servicios de inteligencia. El propio senador confesó en declaraciones públicas que “alguien” de Casa Rosada le había ofrecido ese lugar. Cabe recordar que sus votos fueron clave para la aprobación de la Ley de Bases y el Paquete Fiscal.

Pero las diferencias al interior del oficialismo y el tiempo en que se demoró la conformación de la bicameral provocaron finalmente un golpe por parte de la oposición. No sólo a Lousteau lo avalaron los legisladores de UP, sino también los radicales votaron por Moreau y Parrilli. La votación en la designación de autoridades fue así ocho contra seis, dejando en minoría a Göerling Lara, Kueider, y su par Edith Terenzi (Cambio Federal); más los diputados Gabriel Bornoroni, César Treffinger (LLA) y Cristian Ritondo (Pro).

El nombramiento de los integrantes por parte de la Cámara baja no estuvo exento de polémicas. En esa comisión, Menem dejó sin un lugar al bloque de Miguel Pichetto, que iba a ser para Emilio Monzó. Esto generó el malestar en Encuentro Federal, por no respetar el acuerdo previo. El argumento de Menem fue que no podía no enviar a dos representantes por parte de LLA cuando desde el Senado no había ni un solo oficialista.

Luego que a fines de julio el Gobierno dispusiera por decreto la disolución de la AFI y puesta en marcha de la nueva SIDE, a la que además dotó de 100 mil millones de pesos para fondos reservados, los reclamos de la oposición se encendieron. Pero la acción que provocó que finalmente se llame a constituir la bicameral fue que en la Cámara de Diputados se pidió una sesión para rechazar el DNU 656/24 sobre el presupuesto para los espías. Será este miércoles al mediodía y Lousteau ya anticipó lo que espera de sus correligionarios.

“Me gustaría ver que el bloque radical vote en contra del DNU”

Al finalizar la reunión constitutiva, Lousteau habló sobre la sesión que se espera en Diputados y manifestó que como presidente del partido radical espera “ver un bloque radical que baje, dé el debate y vote en contra de este DNU”. “Me gustaría ver eso, ¿sí? Porque es, insisto, parte de los principios con los que nos criamos, parte de los principios que son fundantes de una democracia que nos costó mucho conseguir, y parte del legado de (Raúl) Alfonsín. Me gustaría ver que los diputados radicales bajan y votan como corresponde”, desafió.

En ese sentido, el senador dijo que “ojalá” el decreto se rechace y pase al Senado, ya que “los DNU requieren del rechazo de las dos cámaras”. “Por otro lado, destaco el rol de esta comisión que se constituyó hoy, y elegimos autoridades, para controlar y auditar qué es lo que se hace”, agregó en declaraciones a la prensa.

Sobre esto, el porteño sostuvo: “Que el Gobierno sepa que vamos a ejercer el rol como corresponde, como lo dice la ley y que es un elemento muy importante para el buen funcionamiento, otra vez, de un sistema de inteligencia que ha venido funcionando muy pero muy mal. Ustedes han visto en el pasado espionaje, filtraciones, operaciones, presiones y eso no es compatible con la vida que queremos”.