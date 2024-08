16 años de Instituto Belgraniano de Dolores

Hoy, 20 de agosto, el Instituto Belgraniano celebra sus primeros 16 años de vida, cumpliendo con los ideales propuestos por nuestro Padre de la Patria, el Gral. Manuel Belgrano.

Hemos representado a nuestra ciudad, a la provincia y a la patria, en distintos eventos del país y el exterior, siempre distinguidos por nuestra presencia, colaboración y aportes.

Más que nada y como principio motor hemos querido cumplir con nuestro deber patriótico, como lo hizo nuestro padre, y ello nos ha llevado a sin sabores, castigos infundados y reconocimientos, no han hecho ellos nada para impedir que sigamos en la misma senda, Como en los principios de nuestra independencia, no todos tienen claro (o no lo quieren tener) la diferencia entre los reconocimientos personales, la politiquería y el egoísmo… de allí la queja de Belgrano que estos solo sabían “comprar por cuatro para vender por ocho con toda seguridad”… Quiero agradecer y reconocer a los que me acompañaron para fundar este Instituto aquel 20 de Agosto de 2008, Presidente Dr. Nicolás R. Chimento Ilzarbe, Vicepresidente Dr. Rodrigo Gabriel Bentaberry, Secretaria General Dra. Patricia Valeria Lattanzio, Secretaria de Actas Sra. Alicia Solís de Máscolo, Tesorero Sr. Luis Máscolo, Protesorero Sr. Joaquín Isaías Chimento, Vocales Titulares: Dr. Daniel Migueles, Dr. Claudio Daniel Munafo, Sra. Liliana M. Ortiz de Chimento Ilzarbe; Vocales Suplentes: Dr. Atilio Arturo Canale, Prof. Silvina Giles.

¡¡¡VIVA LA PATRIA!!!