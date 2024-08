Viruela del mono en Argentina: cuántos casos del virus hay y cuáles son los síntomas para prestar atención

La Organización Mundial de la Salud volvió a instalar la alerta global, tras el reciente brote registrado en África. La primera emergencia fue declarada en 2022. Cuál es la situación en el país

Con palabras como “situación que debería preocuparnos a todos”, el director general de la Organización Mundial de la Salud (OMS), Tedros Adhanom Ghebreyesus, volvió a declarar la emergencia sanitaria mundial por la viruela símica o también conocida del mono a la ya efectuada en 2022.

“El comité de emergencia me confirmó y me avisó que, en su opinión, la situación constituye una emergencia pública de preocupación internacional. He aceptado ese consejo”, señaló el funcionario en una rueda de prensa posterior a esa reunión. Este llamado de la emergencia tiene que ver con la aparición de una nueva cepa más grave y letal en la República Democrática del Congo (RDC) que se ha esparcido a otros 15 países de África en pocas semanas.

En este contexto de alerta mundial y de expansión del virus, cabe preguntarnos cómo es la situación de la viruela del simio o del mono (Mpox) en la Argentina.

Según detalla el último Boletín Epidemiológico Nacional (BEN), emitido por el Ministerio de Salud de la Nación, en Argentina desde la Semana Epidemiológica 1 (SE1) a la 31 de 2024 se confirmaron 5 casos en Argentina de un total de 39 casos notificados (24 casos fueron descartados y 10 permanecen en estudio).

El informe sanitario nacional destaca que no se registraron en el presente año casos fallecidos. Y que en las últimas 4 semanas se confirmaron 3 casos, correspondientes a las SE 30 y 31. La mediana de edad de los casos confirmados es de 34 años con un mínimo de 23 años y un máximo de 38 años.

De los 5 casos confirmados, 4 corresponden a personas de sexo masculino. Los casos tienen residencia en las provincias de Buenos Aires (1), Ciudad Autónoma de Buenos Aires (2), Santa Fe (1) y Río Negro (1). De estos 5 casos, tres registran antecedentes de viaje o contacto con viajeros, un caso no presenta antecedentes de viaje ni contacto con viajeros, mientras que el último se encuentra en investigación epidemiológica.

Los casos confirmados se caracterizan principalmente por la presencia de exantemas vesiculares en diferentes localizaciones (incluyendo genitales, perianales, manos y torso), fiebre y mialgias.

En Argentina, el primer caso confirmado de Mpox se registró en la SE 21 de 2022. Durante ese año se confirmaron 1025 casos, de los cuales dos fallecieron. En el año 2023, el total de casos confirmados fue de 124, registrándose el último caso en la SE 52.

En noviembre de 2022, la OMS comunicó que prefería emplear el término “mpox”, una abreviatura del nombre original en inglés “monkeypox”, como sinónimo de la enfermedad conocida como viruela del mono. Esta nueva denominación se ha adoptado en las comunicaciones del organismo internacional con el fin de evitar el uso de lenguaje estigmatizante.

Preocupación regional

Desde el 1° de enero de 2022 hasta el 2 de agosto de 2024, se han registrado 99.176 casos de viruela del simio o del mono (Mpox) confirmados por laboratorio en 116 países y 208 muertes distribuidas en las 6 Regiones Sanitarias de la OMS.

A partir de junio del 2024 el número de casos mensuales en el mundo disminuyó un 3% respecto del mes anterior. La mayoría de los casos del mes fueron reportados por la Región de África (60,7%) y Región de las Américas (18,7%).

El 80,5% de los casos acumulados se concentra en 10 países: Estados Unidos, Brasil, España, Francia, Colombia, México, Reino Unido, Perú, Alemania y República Democrática del Congo. En el último mes 26 países reportaron casos y 16 registraron aumentos en el número mensual de casos.

El 96,4% de los casos con datos disponibles son de sexo masculino, la mediana de edad es de 34 años. Los hombres de entre 18 y 44 años siguen viéndose afectados de manera desproporcionada por este brote, ya que representan el 79,4% de los casos notificados. De los casos con datos sobre la edad, el 1,3% se encuentran entre los 0 y 17 años, de los cuales el 0,4% poseen edades entre 0 y 4 años.

Entre los casos con orientación sexual reportados, el 85,8% (30.514/35.550) se identificaron como hombres que tienen relaciones sexuales con hombres. De todos los tipos probables de transmisión, los encuentros sexuales fueron la vía más frecuentemente reportada, con 19.102 de 22.801 (83,8%) de todos los eventos. El 51,9% (18.628/35.861) corresponden a casos VIH positivos. Los registros indican que el entorno de exposición más frecuente reportado es el de fiestas con contactos sexuales (registrado en el 66,7% de los casos con datos para este indicador).

El 23 de julio de 2022, el Director General de la OMS determinó que el brote de mpox en varios países constituía una emergencia de salud pública de importancia internacional (ESPII). El número de casos notificados a nivel mundial alcanzó su punto máximo en agosto de 2022 y comenzó a disminuir de manera constante hasta abril de 2023.

El 11 de mayo de 2023, tras una reducción significativa de la propagación mundial, el Director General determinó que el evento ya no constituía una ESPII. Pero la Mpox sigue siendo un problema de salud pública mundial, con casos y brotes aun notificándose en todo el mundo. En junio de 2024, 26 países notificaron más de 930 casos y 4 muertes a nivel mundial.

Alerta regional previa de la OPS

En una alerta epidemiológica regional publicada el último 8 de agosto, la Organización Panamericana de la Salud (OPS) llamó a los países de las Américas a fortalecer la vigilancia, incluida la detección en laboratorio y la secuenciación genómica de los casos confirmados, tras la identificación de una nueva variante del virus mpox, Clado I (Clado Ib), en la Región de África Subsahariana.

La alerta epidemiológica insta a las autoridades sanitarias de los países a “continuar la vigilancia basada en pruebas de laboratorio y la Viruela símica La Mpox es una enfermedad viral causada por el virus de la viruela símica, una especie del género Orthopoxvirus. Existen dos clados diferentes: clado I y clado II.

Los expertos infectólogos de la OMS estiman que el nuevo virus más letal surgido en la República Democrática del Congo en septiembre de 2023 se asocia a un aumento significativo de casos en el país. Desde principios de 2024 (hasta el 26 de julio de 2024), el Ministerio de Salud de la República Democrática del Congo ha notificado 14.479 casos de Mpox y contabilizó 455 muertes.

Según el informe, “el número de casos notificados en los primeros 6 meses de este año coincide con el número notificado en todo el año pasado”. Los niños menores de 15 años representaron el 66% de los casos y el 82% de las muertes. También se han notificado casos de la nueva variante en Ruanda, Uganda y Kenia.

Si bien no se han reportado casos de la nueva variante en las Américas, la OPS recomienda que los países de las Américas permanezcan atentos ante la posibilidad de introducción en la región. En las Américas, 31 países y territorios notificaron 62.752 casos de mpox entre 2022 y el 1 de julio de 2024, incluidas 141 muertes.

Hasta la fecha, solo se ha detectado el clado II en la región. La mayoría de los casos se identificaron a través de servicios de atención a pacientes con VIH, servicios de salud sexual o centros de atención primaria de salud y afectaron principalmente, aunque no exclusivamente, a hombres que tienen sexo con hombres.

En la alerta, la OPS recuerda que los esfuerzos deben centrarse en la detección y el diagnóstico temprano, el aislamiento y el rastreo de contactos. También recomienda la difusión de mensajes de salud pública para informar y educar a las poblaciones destinatarias, incluido el personal de salud y las poblaciones con mayor prevalencia de VIH y otras infecciones de transmisión sexual (ITS), principalmente, aunque no exclusivamente, los hombres que tienen sexo con hombres, para mejorar el reconocimiento temprano de los signos y síntomas.

Según detalla el Ministerio de Salud, los síntomas incluyen fiebre, dolor de cabeza intenso, dolores musculares, dolor de espalda, falta de energía, ganglios linfáticos inflamados y erupción cutánea o lesiones en las mucosas. La erupción tiende a concentrarse en la cara, las palmas de las manos y las plantas de los pies, pero también puede encontrarse en la boca, la región anogenital y los ojos.

Los síntomas suelen durar entre 2 y 4 semanas y desaparecen por sí solos sin tratamiento. La transmisión puede producirse por contacto estrecho con secreciones infectadas de las vías respiratorias o lesiones cutáneas de una persona infectada, o con objetos contaminados recientemente con los fluidos del paciente o materiales de la lesión.

No existe un tratamiento específico para la enfermedad. La notificación oportuna de casos confirmados y probables es importante para detener la expansión del virus, junto a la vigilancia genómica que ayuda a determinar los clados circulantes y su evolución.

¿Cómo se contagia la viruela del mono?

Las formas de contagio de la Mpox son las siguientes:

Tener contacto directo de piel a piel con personas infectadas.

Mantener relaciones sexuales, incluyendo sexo oral y sexo con penetración (vaginal o anal).

Al tocar directamente las erupciones o costras en la piel de una persona infectada.

A través del contacto con ropa, sábanas o toallas de una persona infectada.

Por medio de la tos o los estornudos de una persona infectada. Hablar o respirar cerca de una persona que tiene esta enfermedad también es una forma de contagio, ya que el virus ingresa a través de los ojos, la nariz y la boca.

Entrar en contacto con animales infectados como monos, ratas o ardillas.

