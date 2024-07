Alberto Fernández pidió por una alternativa peronista con “una nueva generación de dirigentes”

El expresidente brindó una entrevista radial en la que destacó logros de su gestión y aseguró que se está trabajando “en un plan para ver cómo se sale de este brete”.

El expresidente Alberto Fernández destacó hoy que en su gestión “creció 3,5% el Producto Bruto Interno” y advirtió que al peronismo le hace falta “generar una alternativa” con “una nueva generación de dirigentes”.

“Estamos trabajando en un plan para ver cómo se sale de este brete. Necesitamos generar una alternativa en el peronismo. Hoy no la tenemos”, apuntó el exmandatario en el marco de una entrevista en radio Con Vos.

Fernández sostuvo que dialoga “muchísimo” con Sergio Massa y que también habla con legisladores y gobernadores. Y agregó: “Para generar alternativa lo que hace falta es poner en el escenario de lo público a una nueva generación de dirigentes. Está claro que hay un punto de agobio para con una generación de dirigentes”.

Fernández también se refirió a su gestión. “El contexto que me tocó fue un contexto que no me dio respiro”, remarcó al hacer referencia a la deuda heredada con el Fondo Monetario Internacional (FMI), la pandemia, la guerra entre Rusia y Ucrania y la sequía.

En ese sentido, destacó que dejó “un país que creció 3,5% el PBI”, que “es lo que calcula el Fondo que va caer este año”. “Macri había dejado el país con 3,9 de caída. Con todo lo que nos pasó, crecimos el doble que la última gestión de Cristina Kirchner”, aseguró.

También señaló que “dejamos la desocupación más baja de la Argentina” y que “terminamos con el salario real creciendo mínimamente un 0,4%, pero no en caída, después de que con Macri había caído un 19% y con la pandemia cayó al 21%”.

Además, apuntó: “Con Sergio estuvimos 7 meses peleándonos con el FMI que quería que hagamos una devaluación del 60% y vino (Javier) Milei e hizo 120% de devaluación y ya están hablando de una nueva”.

El expresidente también habló de las discusiones internas en su mandato y dijo que “si hubiera provocado una ruptura, habría dejado contentos a los que no la quieren a Cristina, pero no le hubiera hecho bien al gobierno”. “Yo privilegié de ser presidente y administrar el país antes de convertirme en un nuevo líder del peronismo”, indicó.