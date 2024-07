Ángel Di María se retiró como bicampeón de la Copa América y la emoción fue total: “Estaba escrito, lo soñé”

Ángel Di María jugó su último partido con la camiseta de la Selección Argentina en la final de la Copa América y salió entre lágrimas, le dijo adiós a la Selección Argentina y salió reemplazado en el segundo tiempo del alargue en la final de la Copa América. El rosarino se despidió entre lágrimas de su gente en el Hard Rock Stadium tras coronarse como campeón.

Ángel Di María coronó una carrera con la camiseta de la Selección Argentina de ensueño. Después de salir campeón de la Copa América 2024 contra Colombia en la final, Fideo se despidió de la celeste y blanca, tras debutar el 6 de septiembre del 2008 en las Eliminatorias de ese año.

Siempre fue un jugador distinto, de esos que se destacan por su individualidad y estar presente en los momentos claves para su equipo. Di María es un emblema de una generación dorada del fútbol argentino.

El rosarino fue campeón mundial Sub-20 en 2007 y campeón olímpico en 2008, anotando el tanto decisivo contra Nigeria en la final, con 30 goles y 29 asistencias en casi 16 años. Además, consiguió estos títulos. Coronó una gran carrera con la Albiceleste después,

Luego de salir campeón en la final de la Copa América contra Colombia, Ángel Di María declaró entre lágrimas: “Lo soñé, dije que era la última Copa América, que me retiraba de esta manera, se los dije a los chicos. Estoy eternamente agradecido a esta generación, logré conseguir lo que tanto busqué”. Después, dijo: “En algún momento tenía que pasar, me hubiera gustado levantar un trofeo con la camada anterior. Estos chicos me dieron todo. Le pudimos dar la alegría a Messi”.

El palmarés de Ángel Di María con la Selección Argentina

Mundial de Qatar 2022: La final fue contra Francia en la que Argentina le ganó por 4-2 en la tanda de penales.

Finalíssima 2022: Argentina derrotó por 3-0 en la final del certamen a Italia.

Copa América 2021: Después de muchos años, Argentina le ganó en el Maracaná a Brasil por 1-0 con gol de Ángel Di María.

Campeón Mundial Sub-20 en 2007.

Campeón olímpico en Beijing 2008.