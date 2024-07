Córdoba: una familia murió por inhalación de monóxido de carbono

Las víctimas fueron una pareja y su hija de 13 años, todos oriundos de San Luis. Hay alerta por el aumento de intoxicaciones por monóxido de carbono ante la ola de frío polar.

Una pareja y su hija de 13 años murieron a causa de la inhalación de monóxido de carbono en un departamento alquilado en el barrio Cofico de la ciudad de Córdoba. Las víctimas se encontraban en el interior de la vivienda con la calefacción prendida y sus cuerpos fueron encontrados el jueves por la tarde.

El episodio ocurrió en un domicilio ubicado en la calle Lavalleja al 1220, donde un servicio de emergencias y personal policial acudió tras el aviso del dueño del departamento, quien se alarmó ante la falta de respuestas por parte de los inquilinos.

Al ingresar a la vivienda, la Policía constató que los tres integrantes de la familia se encontaban sin vida en el interior

Según indicaron fuentes policiales, las víctimas son un hombre de 36 años, una mujer 37 y una adolescente de 13, que serían oriundos de la provincia de San Luis y estaban de visita en Córdoba.

El motivo del fallecimiento habría sido una intoxicación por inhalación de monóxido de carbono proveniente de un calefactor que se encontraba encendido. De todas formas, la policía de Córdoba informó que se investigarán las causas que originaron la tragedia.

El ministro de seguridad de Córdoba Juan Pablo Quinteros alertó a la población sobre el aumento de estos casos ante la ola de frío polar que atraviesa el país y recomendó a los ciudadanos que “verifiquen sus artefactos a gas con especialistas en la materia”.

En este sentido, según una vecina identificada como Susana, en el complejo de departamentos “se hicieron los controles del gas a todos los departamentos antes que de que empiece el frío”.

Recomendaciones para evitar una fuga de gas

Realizá un mantenimiento anual de la instalación de gas.

Contratá siempre gasistas matriculados.

Instalá artefactos de tiro balanceado (al menos en dormitorios).

Asegurá el ingreso de aire mediante aberturas permanentes al exterior (rejillas).

Usá cada artefacto como corresponde. Por ejemplo, no uses la cocina para calefaccionar un ambiente.

No utilices mangueras de goma.

Al ausentarse del hogar, cerrá la llave de paso.

Contá con detectores de monóxido de carbono y gas que puedan generar una alarma ante la presencia de los mismos.

Tené siempre a mano los teléfonos de los servicios de gas y de emergencia.

¿Qué hacer en caso de una fuga de gas?

Avisá a los servicios de gas o de emergencia y seguí sus instrucciones.

Si sospechás de una pequeña fuga de gas natural, abrí todas las puertas y ventanas y, si es posible, comprobá que los electrodomésticos estén totalmente apagados.

Si el olor a gas se siente y es fuerte, la fuga posiblemente sea importante, en ese caso salí de la casa evacuando a todos sus ocupantes.

No trates de encontrar el origen de la fuga, no trates de cerrar las válvulas de gas o electrodomésticos.

Al momento de evacuar no utilices elementos que puedan generar chispas, no prendas ni apagues luces y corta la energía desde el pilar de medición. Nunca lo hagas desde el interior del hogar o edificación, ya que puede provocar una chispa y encender el gas del ambiente.

Nunca intentes prender fuego, velas, encendedores, etc. para ayudarte a ver.

No arranques vehículos ni utilices un abridor de puertas de garaje.

No vuelvas a ingresar a tu hogar hasta que los servicios de gas o de emergencia le indiquen que es seguro hacerlo.

Agendá los números locales de Protección Civil, Bomberos y Policía.