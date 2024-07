El radicalismo de la Sexta sección busca potenciar la Región

El pasado sábado en Pigüé, partido de Saavedra, intendentes, legisladores provinciales, autoridades partidarias, concejales, consejeros escolares, jóvenes y militantes de toda la Sexta sección de la UCR, se reunieron y firmaron y un acuerdo de diez puntos que llamaron el “Acuerdo por la Región”, en el que se propusieron construir una agenda regional que potencie el sudoeste bonaerense. Entre otras cuestiones apoyaron la instalación de la Planta de GNL en Bahía Blanca.

El pasado sábado se reunió en Pigüé el radicalismo de la región, para avanzar en una agenda regional, que contemple tanto el desarrollo productivo de la zona como el cumplimiento de viejos reclamos en obras de infraestructura y de servicios.

Legisladores, intendentes, concejales, autoridades partidarias y jóvenes militantes del partido se dieron cita y acordaron una serie de diez puntos en los cuales trabajar, algunos de los cuales ya se vienen tratando desde hace tiempo.

De esta manera, desde la UCR de la región se mostró junta, sin diferencias internas, dando al encuentro un marco atípico en época de divisiones y tensiones en la mayoría de los partidos.

Como resultado del encuentro dio a conocer el “Acuerdo por la Región”, documento donde el radicalismo de la Sexta sección pone el eje de su trabajo en construir una agenda regional que potencie el sudoeste bonaerense, documento donde además se le reclama tanto al gobierno nacional como provincial en beneficio de los veintidós distritos que componen la sección.

Acuerdo por la Región

Los diez ejes de trabajo:

Reconocernos integrantes de una región de la Provincia, con características productivas, geográficas y poblacionales propias con un potencial ilimitado.

Reconocer, respetar y transmitir el acervo cultural, natural de la región y el cuidado de su Medio Ambiente.

Elaborar desde el partido distintas líneas de acción para profundizar la idea de Región, tanto en los ámbitos oficiales, como en las organizaciones civiles y la comunidad en general.

Impulsar el trabajo asociativo, con mirada y objetivos regionales entre los veintidós municipios integrantes de la denominada Sexta sección.

Continuar y profundizar las acciones conjuntas realizadas coordinadamente entre legisladores, intendentes, concejales, consejeros escolares y autoridades partidarias del radicalismo de la Sexta sección, con el objeto de visibilizar problemáticas y encontrar soluciones.

Profundizar conjuntamente el reclamo ante el gobierno central de la Provincia por la delicada situación de los afiliados a IOMA, la inestable situación del Hospital Interzonal

Dr. José Penna, el pésimo servicio que brinda la empresa ABSA, el abandono de las rutas provinciales, la falta de políticas concretas en la Ley del Sudoeste, la prórroga de las Leyes de Área Patagónica y Zona Austral Bonaerense, y la aprobación de la Ley del

Oeste Medio desfavorable.

Reclamar conjuntamente ante Poder Ejecutivo Nacional que atienda las necesidades de los veintidós intendentes de nuestra región, encuentre una solución a las obras públicas nacionales abandonadas, respete el trabajo realizado desde 2017 para la instalación de la Planta de GNL en Bahía Blanca, garantice el servicio ferroviario de pasajeros seguro y de calidad en el futuro proceso privatizador, y comprenda ante posibles cambios en la tarifa de gas que nuestra zona es realmente fría.

Mancomunadamente, visibilizar y potenciar el turismo en cada uno de nuestros distritos, concretar convenios para fomentarlo y proyectar así circuitos turísticos de nuestra región de la provincia de Buenos Aires.

Potenciarnos como una región comprometida con la educación, compartiendo sus problemáticas y gestionando soluciones desde los Consejos Escolares y docentes de la zona.

Fortalecer el sector productivo del sudoeste acompañando a las empresas, cooperativas, pymes y emprendedores de la región.

Del encuentro participaron los Intendentes de Adolfo Alsina, Javier Andrés; Coronel Dorrego, Juan Carlos Chalde; de Pellegrini, Sofía Gambier; y Tres Lomas, Luciano Spinolo; los legisladores provinciales Emiliano Balbín, Anahí Bilbao, y Nerina Neumann Losada; los ex intendentes de Saavedra, Gustavo Notararigo y Alberto Maier; el ex legislador y vocero presidencial Juan Pablo Baylac; el ex senador y ex intendente de Adolfo Alsina, David Hirtz; Ignacio Salucio, de la Juventud Radical.

Junto a funcionarios municipales, autoridades partidarias, de la JR y Franja Mora, y militantes de toda la sección, estuvieron presentes también los concejales y consejeros escolares de Adolfo Alsina, Pellegrini, Salliqueló; Tres Lomas, Puan, Saavedra, Guaminí, Tornquist, Tres Arroyos, Coronel Pringles, Coronel Dorrego, Coronel Suárez, Bahía Blanca, Coronel Rosales, Villarino, Patagones, Laprida, y Daireaux.