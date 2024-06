Kicillof: “No hay un solo artículo en la Ley Bases que beneficie a las pymes, al trabajador, a los sectores medios”

El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, criticó la sanción de la Ley Bases y del paquete fiscal. “No hay un artículo que beneficie a la provincia de Buenos Aires, a los sectores medios, al comerciante, a las pymes, al laburante”, lamentó el mandatario.

Kicillof comentó en declaraciones a Radio 10: “Creo que hay un elemento que tiene que ver con hablarle a los mercados. En la primera versión de la Ley Bases, que era kilométrica y en la que metieron todo adentro como si fuera una lista de pedidos de Navidad de buena parte de de los sectores más concentrados de la Argentina, llevaron todo eso que había armado Sturzenegger. Entiendo que para Patricia Bullrich, además. Y se lo encajan ‘llave en mano’ a Milei”.

Y continuó: “Esa primera versión era muy nociva. Nosotros la estudiamos para comprenderla, y vimos que no había un solo artículo en beneficio de la provincia de Buenos Aires, de los sectores medios, de los sectores trabajadores. Después se redujo a una versión más pequeña, que es la que ahora consiguió la aprobación, y repito lo mismo”.

“Necesitaban mostrar capacidad legislativa”

“Más allá de las reformas”, añadió el gobernador, “por todo lo que nos fuimos enterando de lo que ocurrió en la historia de la aprobación de esta ley se ve que el Gobierno necesitaba mostrar que tenía alguna capacidad legislativa”.

Axel Kicillof también puso el acento en las facultades delegadas que obtuvo Javier Milei a partir la aprobación de la ley: “No termino de entender cómo a un Gobierno que con los instrumentos que tiene lleva adelante este tipo de políticas, cómo se le da la posibilidad de manejarse sin pasar por el poder legislativo en temas tan delicados como economía y energía. Hay que atarles las manos para que no le voten prácticamente cualquier cosa pero hasta ellos introdujeron modificaciones y ahora le dan una delegación de facultades para que ni tenga que pasar por las cámaras a discutirlo. Es de mucha gravedad lo que ocurre”.

De todos modos, el gobernador aprovechó para felicitar “a nuestros bloques, que con una minoría han dado estas discusiones, han hecho venir a los sectores y han de alguna manera desnudado el contenido regresivo de estas leyes”.

En otra parte de la charla, Kicillof apuntó contra el discurso ideológico del presidente Javier Milei: “Yo fui siempre heterodoxo, discutí contra la corriente principal que promueve el ajuste y el consenso de Washington, pero eso no tiene nada que ver con la escuela Austríaca y el anarcocapitalismo, no hay nadie que coincida con esta idea de destruir el Estado; todas las escuelas económicas comprenden que el Estado puede tener distinto grado de intervención, pero no que no haya Estado”.