Milei: “Los ataques a Pettovello revelan el modo miserable en que opera la política”

El presidente Javier Milei regresó al país y volvió a respaldar a la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello, en medio de la crisis por el no reparto de alimentos que ya dejó bajas de peso en su cartera. “Los ataques a Pettovello revelan el modo miserable en que opera la política”, publicó esta mañana Milei en su cuenta de la red social X.

“Los ataques a Pettovello revelan el modo miserable en que opera la política. Detectan una causa noble y detrás de ella arman una montaña de quioscos de corrupción. Cuando viene un honesto/a [sic] a terminar con la corrupción y así que la ayuda llegue sin intermediarios, los muy corruptos salen en manada a denunciar falta de sensibilidad social, cuando en rigor están defendiendo el quiosco/curro. AMORALES, HIPÓCRITAS, CHORROS Y MENTIROSOS”, escribió esta mañana Milei.

De esta manera, el Presidente volvió a respaldar fuerte a su ministra, quien además forma parte de su círculo más próximo. El escándalo por el no reparto de los alimentos, la salida de Pablo De La Torre y denuncias cruzadas de corrupción, entre otros, volvieron a poner en el centro de la atención a Pettovello, quien está al frente del “superministerio”, que tiene bajo su órbita las secretarías de Educación; Trabajo, empleo y seguridad social; Niñez, adolescencia y familia; Cultura.

“Infiltrados” del “kirchnerismo”

El sábado, Pablo De La Torre, el funcionario responsable de no entregar alimentos para sectores carenciados que fue echado del ministerio y denunciado por una presunta maniobra con contratos “truchos”, rompió el silencio, apuntó a “infiltrados” del “kirchnerismo” en esa cartera y dijo que tiene “las manos limpias”. “Tengo la conciencia y las manos limpias. Me enorgullece haber dado junto a la ministra Pettovello la batalla contra los gerentes de la pobreza. No me voy a dejar amedrentar por los Kirchneristas infiltrados en el gobierno. Muerto antes que sucio”, escribió De La Torre en su perfil de la red social X.