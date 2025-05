Críticas al Gobierno en el Día Mundial de la Libertad de Prensa

Legisladores de todos los sectores se pronunciaron sobre la fecha que se conmemora el 3 de mayo en todo el mundo. Algunos hicieron referencias al trato que el presidente le da a la prensa.

Al conmemorarse el Día Mundial de la Libertad de Prensa, numerosos legisladores se pronunciaron sobre esta fecha. Muchos de ellos haciendo referencia al particular momento que se vive por los ataques del Gobierno.

Presidenta de la Fundación LED (Libertad de Expresión + Democracia), la diputada del Pro Silvana Giudici posteó: “Un 3 de mayo de 1991 se firmó la Declaración de Windhoek. Allí se ratifica que la prensa libre y plural constituye la base del sistema democrático”. Y agregó: “El periodismo independiente, los medios tradicionales y las nuevas plataformas de comunicación, redes sociales y medios digitales deben ser protegidos de censura, presiones indebidas o injerencia estatal”.

“Vengo luchando por eso desde hace décadas y seguiré haciéndolo hasta que se comprenda totalmente: No hay sociedad más feliz, ni democracia más vigorosa que aquella donde la crítica, y el disenso pueden expresarse libremente”, concluyó Giudici.

La senadora de Unión por la Patria Nora del Valle Giménez expresó por su parte: “En el día de la Libertad de prensa quiero enviarle un especial saludo a todos y todas las que ejercen el periodismo con compromiso y responsabilidad. Hoy la prensa está atravesando un momento muy difícil por los ataques violentos y los discursos de odio que se promueven desde el Gobierno”.

“Exigimos que se respete la tarea periodística y se garanticen las condiciones para que haya verdadera libertad de prensa”, concluyó la senadora salteña.

También desde el oficialismo hubo pronunciamientos. En este caso de la diputada Marcela Pagano, quien dijo que “en el Día Mundial de la Libertad de Prensa, no alcanza con celebrar: hay que defenderla. Cuando el poder aprieta, el periodismo libre incomoda. Como periodista y diputada, no voy a callar ni dejar que callen. La libertad no se negocia”.

A su vez, el diputado Carlos Castagneto repudió “cualquier tipo de ataque contra la libertad de opinión y el ejercicio independiente del periodismo. La agresión y los insultos permanentes de Javier Milei y sus funcionarios son preocupantes y muy peligrosos para nuestra democracia”.

Por su parte, Margarita Stolbizer hizo un posteo titulado: “Odian tanto la verdad”. Allí expresó que “la libertad de prensa siempre fortalece la democracia. Los déspotas y autoritarios la atacan, porque temen la crítica y sobre todo, odian la verdad. Nosotros somos demócratas, la defendemos a ultranza, en cualquier gobierno, ante todos los ataques”.

“La libertad retrocede”, posteó con ironía el diputado de Democracia para Siempre Facundo Manes. Y agregó: “Desde que asumió Milei, Argentina cayó 47 lugares en el ranking de libertad de prensa que elabora Reporteros Sin Fronteras. Pasó del puesto 40 al 87 y está debajo de países como Sierra Leona, Congo y Zambia. El presidente y sus seguidores atacan al periodismo independiente y reparten la publicidad oficial entre sus amigos. Quieren inyectar miedo, acallar las voces críticas y mantener a la sociedad en la oscuridad. Lo opuesto a vivir en libertad”.

“La libertad de prensa es fundamental para que la ciudadanía pueda saber qué hace el gobierno, formar sus propias opiniones y tomar decisiones. Es un pilar de la democracia, y no es casual que líderes autoritarios de izquierda y de derecha la odien y quieran destruirla”, cerró el legislador radical.