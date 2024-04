“¿En serio quiere que comente esta gansada?”: la respuesta de Villarruel al kirchnerismo por la polémica frase de Paoltroni

La titular del Senado cruzó a través de la red social X a la diputada Cecilia Moreau quien le pidió “empatía” por la comparación que hizo el libertario durante la reunión de la Comisión Bicameral.

El formoseño Francisco Paoltroni (LLA) encendió la polémica en la Cámara alta durante la reunión de la Comisión Bicameral al comparar a Javier Milei como “un príncipe azul” que en las elecciones “les hizo el amor y los despertó a todos” al convertirse en presidente. De forma inmediata, desde la oposición más dura repudiaron los dichos y cruzaron a la Cámara de Diputados.

Del otro lado del Salón de Pasos Perdidos, la diputada nacional Cecilia Moreau le planteó a través de la red social X a la titular del Senado: “¿En serio va a dejar pasar esto como si nada? Un poco de empatía”.

Villarruel, lejos de poner paños fríos le planteó a Moreau: “¿En serio quiere que me ponga a comentar esta gansada? ¿No les pedí solidaridad a Uds. cuando sus militantes me decían guarangadas e insultos sexuales de todo tipo y me voy a poner a comentar el cuento de la Bella Durmiente?”, y les enrostró: “Sean serios que nos dejaron el país destruido. Gracias”.

Lejos de quedarse callada, la diputada de UP le contestó: “Vicepresidenta, yo siempre repudie la violencia en todas sus formas, esa es una de las tantas cosas que nos diferencian. La violencia no se relativiza jamás, ni la del terrorismo de Estado ni la que surge del machismo explícito de sus senadores. Para mí las metáforas sobre delitos sexuales no son ninguna gansada. Por otro lado, ¿sabe qué es destruir al país? Es destruir a su gente, es pulverizar los salarios llevándolos a pisos históricos similares a los del 2001”.

