Para Manes, “el DNU y la ley ómnibus tensan los límites de la democracia”

A través de una carta en X, el diputado de la UCR cuestionó que “¿por qué no probamos con generar más riqueza a partir de consensos básicos y un modelo de desarrollo sostenible e inclusivo?”.

En vísperas del plenario de comisiones para dictaminar el proyecto de Ley Bases, el diputado nacional Facundo Manes (UCR) publicó una carta en X, donde aseveró que “el DNU y la ley ómnibus tal como fue presentada por el Gobierno no solo tensan los límites de la democracia por las formas sino también empobrecerán aún”.

“Pasó poco más de un mes y medio desde que terminó un gobierno desastroso que llevó la inflación a las nubes, multiplicó la pobreza y manejó pésimo la pandemia. Pero todavía las cosas se pueden empeorar”, inició en X el diputado radical.

Unas horas antes, el jefe de bloque radical, Rodrigo de Loredo, había anticipado su rechazo al tema retenciones, y luego Manes expresó: “En estos días el nuevo gobierno generó dos hechos inéditos en nuestros 40 años de democracia; un decreto que pretende derribar intempestivamente cientos de leyes y disposiciones y un proyecto de ley que todo lo abarca y que el parlamento debe discutir sí o sí de manera intempestiva”.

“Una vez más parecemos atascarnos en una de las trampas que llevó a la Argentina a la inmovilidad y la postración: un país que se bandea como un péndulo, que oscila entre un estatismo fervoroso y una voracidad desreguladora, un país cuyos gobiernos van de la cultura del derroche a la épica del ajuste como un elixir de todos nuestros males”, enfatizó Manes.

Así las cosas, agregó: “Aunque aparentemente enfrentados, ambos coinciden en la prepotencia y el eslogan que repite, no hay otra alternativa. Claro que la hay. ¿Por qué no probamos con generar más riqueza a partir de consensos básicos y un modelo de desarrollo sostenible e inclusivo?”.

Del mismo modo, planteó que “no debemos renunciar al deseo de un país próspero, con una sólida iniciativa privada y un Estado eficiente, con emprendimientos, inversiones y protección de los más necesitados”.

“Por eso estamos decididos a ejercer una oposición comprometida y responsable con el presente y el futuro de la Argentina”, lanzó, y cerró: “Más a los argentinos por el fondo. No es verdad que no hay opción. Mantenemos la firmeza de nuestras convicciones porque sin democracia no hay desarrollo y sin un verdadero desarrollo no habrá democracia plena”.