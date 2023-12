Gerardo Morales: “No quiero ningún cargo, seguramente el próximo presidente del partido sea Martín Lousteau”

El gobernador de Jujuy, Gerardo Morales, confirmó que no seguirá en la presidencia de la UCR y que momentáneamente dará un paso al costado en la política.

En una entrevista en Canal 7 de Jujuy reproducida por el sitio JujuyOnlineNoticias.

Sobre como ve al país y su rol en la política a futuro, el mandatario manifestó, “ha sido un año intenso, la gente ha querido un cambio extremo, nosotros teníamos otra idea y filosofía que no ha sido acompañada por la gente, pero esa es la virtud de la democracia de elegir”.

“No quiero hacer futurología y no quiero emitir ninguna opinión política”, indicó y afirmó: “No me voy a meter” en relación a la presidencia de Javier Milei que inicia el domingo.

“Uno cree que muchas veces tiene la razón cuando no la tiene, pero más allá de donde esté la verdad, la única verdad es el sufragio que se debe respetar. Yo dije lo que dije y no quiero hablar de política o de lo que viene, pero tenemos que aspirar que al país le vaya mejor. Las personas han puesto su destino en ese nuevo gobierno, y espero que el tiempo me diga ‘Gerado estabas equivocado'”, dijo.

Sin embargo, fueron dos las frases del presidente de la UCR que más marcaron la entrevista en relación a su tarea a partir del próximo lunes.

“Desde el 10 de diciembre soy un ciudadano común, voy a trabajar como contador, no voy a ocupar ningún cargo, sino que voy a hacer lo que me gusta, quizás ser parte de una fundación para cuidar el planeta”, indicó.

Agregó: “Muchos me llaman y les dije, no me llamen. Ya les dije a mis secretarios, que en seis meses no me llame nadie, no atiendo por seis meses y puede ser por un año: Se tiene que recuperar el contador, no el gobernador, ahora me corresponde ser un ciudadano común”.

También sostuvo que observa al sernador Martín Lousteau como próximo presidente de la UCR.