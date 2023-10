Bullrich: “El kirchnerismo hizo de la Facultad de Periodismo un lugar de adoctrinamiento”, y Romero se refirió con una ironía a su rival camporista Saintout

Durante un multitudinario acto de cierre de campaña que tuvo lugar ayer en La Plata, la candidata a presidente por Juntos por el Cambio, Patricia Bullrich, apuntó contra el actual ministro de Justicia y candidato a intendente por Unión por la Patria, Julio Alak por el escándalo de “Chocolate”, pero también le dedicó un párrafo al manejo que hace el kirchnerismo de la Facultad de Periodismo de la UNLP. En tanto, el candidato a senador provincial y ex fiscal platense, Marcelo Romero, pidió que aparezca su adversaria Florencia Saintout, la candidata de La Cámpora.

“¿Alguien me va a decir que el ministro de Justicia de la provincia de Buenos Aires no tuvo nada que ver con el anulamiento del procesamiento que se le hizo a “Chocolate”? No le creo”, sentenció Bullrich en una ronda de prensa, y cuestionó: “¿Ese es el candidato que propone el kirchnerismo?”.

Cabe recordar que el puntero político del PJ, conocido como “Chocolate”, fue detenido cuando supuestamente retiraba dinero de tarjetas de débitos que serían de empleados legislativos.

“Nosotros proponemos a alguien que está aprobado en la gestión”, continuó la candidata a presidente de la Nación, haciendo referencia al intendente Julio Garro, y recordó: “Los ciudadanos están decidiendo el destino de los próximos cuatro años”.

Durante su visita a La Plata, además, Bullrich recorrió junto al jefe comunal las obras hidráulicas del arroyo El Gato y subrayó: “Son las obras que él peleó. Ahora yo me comprometí a hacer la segunda parte y luego habrá que hacer la tercera. Esas son las cosas que cambian la vida de una ciudad”.

“Había análisis y estudios hechos por la UNLP, una universidad de prestigio, y sin embargo la desoyeron”, continuó, haciendo hincapié en la fatídica inundación que golpeó a La Plata en 2013, para luego subrayar: “También sabemos lo que ha hecho el kirchnerismo en La Plata, tratando de copar la universidad, hacer de la Facultad de Periodismo un lugar de adoctrinamiento”.

Cabe recordar que Bullrich compartió este sábado un multitudinario acto de cierre de campaña en Plaza Yrigoyen de cara a las elecciones generales del 22 de octubre junto al candidato a gobernador bonaerense, Néstor Grindetti, y el intendente platense, Julio Garro, ante la presencia de miles de vecinos, militantes y dirigentes políticos.

Marcelo Romero cuestionó a Saintout: “se la ve poco en la campaña”

El candidato a senador provincial de Juntos por el Cambio de La Plata, Marcelo Romero, ironizó este domingo y cuestionó a su adversaria, la candidata a senadora por Unión por la Patria, Florencia Saintout: “Se la ve poco en campaña a la candidata a senadora provincial de UxP, Saintout”, dijo desde su cuenta en red X, y agregó: “¿Será para que no la confundan con su homónima ex decana de la Facultad de Periodismo de La Plata?”.

Saintout es referente de La Cámpora y encabeza la lista de senadores provinciales del kirchnerismo en La Plata, acompañando a Alak como intendente.