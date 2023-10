“JUAN PABLO GARCÍA REUNIÓ A 1500 VECINOS EN EL CLUB DEFENSA: “SI HAY UNIDAD, HAY CAMBIO””

El candidato a Intendente Juan Pablo García realizó un “Encuentro por el Cambio” en el Club Defensa que reunió a 1500 vecinos: “Los únicos sueños posibles de cumplir son los que se hacen en unidad. El 22 de octubre vamos a llegar al municipio”, aseguró.

Algunos de los puntos salientes de su discurso:

ESCUCHA

“En la política no solo se habla, también se escucha y se aprende. Yo aprendí muchísimo de escuchar a la gente. Pusimos temas en agenda que estaban tapados o no los atendieron en 16 años, porque escuchamos y convertimos en propuestas los problemas de la gente”.

LA LLAVE DE LA ELECCIÓN

“La clave de la elección está en seguir escuchando y representar a los que no nos votaron. Acá hay un espacio que los va a ayudar a cumplir sus sueños”.

SALUD

“Cientos de vecinos se tiene que ir a atender por problemas de salud a otras ciudades de la región, eso nos duele y por eso quiere ser intendente, para cambiar esa realidad. No puede ser que nuestros abuelos tengan que ir a las 6 de la mañana para sacar un turno y los atiendan recién a las 10 cuando están enfermos. La salud pública no se mendiga”.

VIVIENDAS

“Vamos a hacer un plan de vivienda para la gente que no tiene acceso al crédito, un plan con el gobierno de la provincia que sea el más grande de nuestra historia”.

TRANSPARENCIA

“En 16 años el intendente nunca puso sobre la mesa los números de la ciudad, yo me comprometo a rendir cuentas sobre lo que entra y lo que se gasta. Llegó el momento de poner las cosas en su lugar”.

ALTERNANCIA

“¿Les parece normal que una persona quiera quedarse en el poder 20 años? No miremos para el costado. No puede ser que la política no se junte con el que piensa diferente”.

TRABAJADORES MUNICIPALES

“No queremos que los empleados municipales sean rehenes de ningún intendente. Dignidad es que nadie les pida ir a los actos políticos porque sino pierden las horas extra”.

UNIDAD

“A los que no nos votaron, anímense a darnos un voto de confianza. Vamos a ser un gobierno de unidad local y amplio”.

Parte de Prensa