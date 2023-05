Murió uno de los jóvenes argentinos atacados a machetazos en México

Se trata de Benjamín Gamond, de 23 años, oriundo de Córdoba. Había sufrido serias lesiones en la cabeza.

Uno de los tres jóvenes argentinos atacados a machetazos el viernes pasado en una playa de México falleció este lunes por la gravedad de las heridas que sufrió. Se trata de Benjamín Gamond, de 23 años, oriundo de Córdoba, quien había sido trasladado el domingo en un avión sanitario al Hospital General de Ciudad de México, para poder ser operado.

La noticia fue comunicada por la propia familia de la víctima en las redes sociales: “Benja no lo logró, el milagro no se dio. Los esfuerzos fueron enormes, pero no alcanzó”.

El ataque ocurrió el viernes por la tarde en la zona turística denominada Lagunas de Chacahua, en el municipio de Villa Tutupepec. Por motivos que aún se investigan, un joven agredió a machetazos a Gamond y sus amigos Santiago Lastra, también cordobés, y Macarena González, oriunda de la localidad bonaerense de Necochea.

La Policía municipal detuvo a un sospechoso, identificado como Cruz Irving Martínez Flores, de 21 años, oriundo de Ometepec, Guerrero.

En tanto, Tala Rugby Club, donde jugaba Gamond, publicó un sentido comunicado en sus redes sociales.

En tanto, los otros dos jóvenes se encuentran fuera de peligro. Santiago, sufrió cortes en las manos y una fractura. Macarena, novia de Santiago, sufrió cortes profundos en la espalda.