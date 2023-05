¿Cuál es el truco para ganar en las máquinas del casino?

Los juegos de casino han sido desde siempre objeto de curiosidad e intriga para todos. La promesa de tener un golpe de suerte y ganar algún premio gordo está allí, latente en cada una de las máquinas. Algunos de los juegos dependen enteramente del azar, para otros hay que practicar y desarrollar estrategias, pero todos pueden brindarte ganancias si tienes un poco de fortuna y sabes cómo jugarlos.

En las siguientes líneas te explicamos cómo aumentar tus probabilidades de ganar en tu juego de tragamonedas favorito, o en esa mesa que tanto llama tu atención. Tengamos presente que los casinos online y presenciales tienen la función principal de entretener y que la casa siempre lleva las de ganar. De lo contrario, no sería rentable el negocio. Por lo tanto, los trucos y recomendaciones no son infalibles, tan solo representan una ayuda extra.

Establece un presupuesto y no quebrantes tus límites

La primera regla a la que hay que apegarse cuando se ingresa en un casino, presencial o en línea, es tener claro cuál es tu límite monetario. El bankroll —es decir, el dinero destinado a apuestas— debe ser una cantidad que puedas permitirte perder. No debes poner en riesgo tus finanzas personales ni las de tu entorno familiar en los juegos de casino.

Para ello hay que ser organizados. Establece un límite diario, semanal y mensual, para depósitos y apuestas. Cuando tengas suerte y ganes algún premio puedes reinvertir esas ganancias para extender el número de partidas o agregar algo más a tu presupuesto, pero no lo hagas si no has ganado (casasdeapuestas.com).

Recuerda que los juegos de casino son una fuente de entretenimiento y que muchas veces perderás dinero. Están diseñados para que tarde o temprano la casa saque ventaja. Juega para divertirte y siempre te llevarás algo positivo de tus rondas.

El autocontrol es crucial

Al jugar casino conviene estar en un estado mental y emocional estable. Los nervios pueden operar en tu contra y hacerte tomar malas decisiones, tanto en lo referente a las apuestas por realizar como en las acciones dentro del juego. Esta regla es particularmente importante cuando se juegan dinámicas de mesa, las cuales ameritan mayor intervención del jugador.

En los juegos de cartas hay que desarrollar estrategias y pensar con cuidado las jugadas por venir, además de observar minuciosamente a los rivales. Por ello es fundamental no excederse con el alcohol u otras sustancias mientras se juega, así como saber cuánta presión puedes soportar (Casinobarcelona.com, 2017). Muchas veces es más conveniente retirarse, si estamos demasiado nerviosos o alterados.

Además, hay que saber administrar el dinero disponible. Si estás en una mala racha, no intentes recuperar tus apuestas perdidas elevando demasiado la cantidad del siguiente envite. Y si tienes una seguidilla de victorias no te dejes llevar por la emoción aumentando las apuestas.

Utiliza los demos de los juegos para familiarizarte con las reglas

Los casinos en línea son los más demandados de la actualidad, por las diferentes ventajas y comodidades que ofrecen. En ellos puedes probar los juegos gratis en los modos de demostración. Utiliza esta opción para practicar tus estrategias y conocer a cabalidad el funcionamiento y las normas de nuevas dinámicas. También para saber cuáles son las apuestas disponibles.

De esta manera, cuando llegue el turno de apostar estarás más seguro y tranquilo respecto a tu plan de juego. Y además irás enterado de todas las peculiaridades de la máquina. Este es un consejo válido tanto para las dinámicas de azar como para las de mesa.

Aprovecha los bonos de casino y únete al club de fidelidad

Muchos casinos tienen ofertas y promociones regulares para sus jugadores nuevos y frecuentes. Esto lo hacen para agasajar al cliente y crear fidelidad con la marca. Puedes valerte de los bonos para extender tus sesiones de juego y tener más posibilidades de resultar ganador en alguna tirada. Eso sí, presta atención a los términos y condiciones de la promoción para asegurarte de que los puedas cumplir y no sea una pérdida de tiempo.

Otra de las ventajas de los casinos es que puedes unirte al club de lealtad si es que disponen de uno. Normalmente se accede obteniendo puntos por depósitos y apuestas en juegos. Brindan distintos beneficios, como aumentar la rentabilidad de las máquinas tragamonedas y otras dinámicas (Anygamble.com). Intenta formar parte de este club y disfrutar de sus ventajas.

Elige juegos con RTP alto

Revisa siempre las características de los juegos antes de apostar. Entre los indicadores está el RTP. Este señala el porcentaje de las apuestas que retornarán a los jugadores como ganancias o premios. La clave está en decantarse por máquinas con un RTP cercano a 100%, o por lo menos superior a 95%.

En ellas podrás ganar mayor cantidad de recompensas, así sea en pocas cantidades, pero con frecuencia. No desestimes estas pequeñas ganancias que van sumando a tu bolsillo.

El RTP es un porcentaje aproximado que se toma sobre miles de jugadas y apuestas posibles. No garantiza que ganarás exactamente la cantidad que se indica, pero da una idea acerca de la tendencia del juego en cuestión (es.wikihow.com).