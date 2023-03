Reescribir Textos: Sus características, pros y contras (Revisar)

Reescribir Textos es una herramienta de reescritura que está disponible de forma gratuita en Internet. Si está tratando de averiguar si vale la pena usarlo o no, está en el lugar correcto. En esta revisión, analizaremos esta herramienta en detalle al analizar sus características, ventajas y desventajas.

¿Qué es Reescribir Textos?

Antes de revisar las características y ofertas de esta herramienta, primero tomemos un momento para comprender qué es y qué hace realmente.

Reescribir Textos es, como su nombre lo indica, una herramienta de reescritura de textos. Una vez que ingrese su contenido en esta herramienta y comience el proceso, realizará diferentes tipos de alteraciones en el texto para que se vea manteniendo el mismo significado original.

Para usar esta herramienta visita: https://www.reescribirtextos.net/

Aunque veremos el funcionamiento y la interfaz de esta herramienta en detalle, aquí hay un adelanto rápido para mostrar el funcionamiento principal:

Ahora que hemos terminado de comprender el funcionamiento básico detrás de esta herramienta, pasemos a la revisión en sí.

Reescribir Textos: La Revista

Para que nuestra revisión sea realmente valiosa, no nos limitaremos a discutir las características, ventajas y desventajas de Reescribirtextos.net.

Más bien, antes de llegar a eso, vamos a revisar los otros aspectos de Reescribir. Textos, como su interfaz, resultados, disponibilidad, facilidad de uso, etc.

Interfaz

Lo primero que vamos a revisar en esta herramienta es la interfaz.

Desde un punto de vista totalmente crítico, se puede decir que la interfaz de esta herramienta es sencilla . Y la simplicidad de esta interfaz es tanto la ventaja como la desventaja.

En lo que respecta a la ventaja, la interfaz simple brinda el beneficio de un uso y una navegación fáciles para el visitante. No hay menús ni ventanas por los que tengas que pasar ni largos tiempos de espera que tengas que soportar.

La interfaz (en virtud de su diseño simple) se carga con bastante rapidez y puede ingresar instantáneamente el contenido en el campo proporcionado sin ningún preámbulo.

Y en cuanto a la desventaja, la simplicidad de la interfaz puede ser demasiado para algunos usuarios. Estos tipos de usuarios pueden incluir personas a las que les gusta usar herramientas llamativas y sofisticadas con animaciones ingeniosas y otras cosas.

También puede incluir personas a las que les gustan las interfaces fluidas con toques minimalistas.

Pero, desde la interfaz de Reescribir Textos es fácil de entender y no representa un problema para los usuarios potenciales, lo calificamos con 4 de 5.

Facilidad de uso

Ahora, pasemos a la facilidad de uso.

Técnicamente, la interfaz de la herramienta también debe incluirse en la sección de ‘facilidad de uso’.

Pero, aquí, queremos hablar sobre las características que suelen estar presentes en los reescritores de texto que ayudan a mejorar la experiencia del usuario. Algunas de esas características son:

Cargas de archivos

Disponibilidad de idioma

Límite de palabras grandes

Integración en la nube

Pantalla de conteo de palabras

Falta de captcha

(Todos estos no existen en Reescribir Textos. Los hemos mencionado aquí como una especie de comparación).

Venir a Reescribir Textos, estas son algunas de las características que ayudan a que la experiencia general del usuario sea fácil y fluida:

Como puede ver, hemos señalado cuatro cosas diferentes en la imagen a continuación.

La flecha en el extremo izquierdo apunta al conteo de palabras/límite de palabras . El límite total de esta herramienta es de 5.000 palabras. Pero a medida que agrega su entrada, la cantidad de palabras ingresadas aparecerá en el lado izquierdo del símbolo ‘/’. La siguiente flecha apunta a la configuración de idioma . Hay dos idiomas diferentes que puede elegir, es decir, inglés y español. La tercera flecha apunta a la función de copia , mientras que la cuarta apunta al botón de descarga . Ambas características son para la salida, no para la entrada.

Llegando a las desventajas, Reescribir Textos no proporciona una función de carga de archivos, ni tiene integración en la nube. Viene con un captcha . Estas tres características dañan un poco la facilidad de uso general.

Resultados

Ahora, echemos un vistazo a los resultados que puedes obtener con Reescribir Textos.

Aunque hablaremos más sobre los modos en la sección que trata sobre las funciones, tenemos que mencionar cada uno de ellos aquí porque los resultados se proporcionan de manera diferente.

Antes de comenzar a ver todos los modos, debemos mencionar que los resultados que proporciona esta herramienta son, en general, bastante buenos. Excepto por el modo básico, el resto son bastante buenos y se pueden usar de manera confiable para obtener resultados coherentes.

Modo inteligente

Así es como se ve la salida del modo Intelligente:

Como puede ver en la imagen, los cambios realizados en el texto son bastante extensos y son más que meros reemplazos de sinónimos. En la primera línea, más de 7 palabras consecutivas se muestran modificadas, mientras que la segunda oración se acorta considerablemente.

Creativo

Estos son los resultados que se obtuvieron del modo Creativo en el mismo texto ingresado anteriormente:

El estilo y la cantidad de cambios realizados por este modo son similares a los anteriores. En realidad, son un poco más extensos, considerando que se han cambiado alrededor de 24 palabras en la salida de 40 palabras.

Medio

Estos son los resultados que dio esta herramienta en el Medio modo:

Los cambios realizados por este modo son un poco menos numerosos, pero siguen siendo inteligentes. El significado general del contenido se mantuvo sin cambios.

Sencillo

Por último, pero no menos importante, está el modo Sencillo . Este es el más básico del lote, y aquí están los resultados que proporciona:

Desde una perspectiva honesta, los resultados que ofrece este modo no son tan precisos. Si desea utilizar este modo (por cualquier motivo), asegúrese de comprobar y corregir la salida después.

Reescribir Textos: Características

Ahora que hemos terminado con la revisión principal, echemos un vistazo a algunas de las características principales que puede disfrutar con Reescribir Textos :

Rasgo Explicación – Múltiples modos – Total 4 ( Sencillo , Medio , Creativo , Inteligente ) – Acceso libre – No es necesario registrarse ni suscribirse – Límite de palabras grandes – 5.000 palabras disponibles – Cargas y descargas de archivos compatibles – Cargue la entrada y descargue la salida al almacenamiento local – Opciones útiles de posprocesamiento – Botones de copiar y descargar – Herramientas adicionales – corrector castellano

Reescribir Textos: Pros y Contras

Aquí están los pros y los contras de Reescribir Textos :

ventajas Contras – de uso gratuito – Interfaz sombría – límite de 5000 palabras – Sin integración en la nube – 4 modos diferentes disponibles – captcha obligatorio – No es necesario registrarse – Sin anuncios – Resultados inteligentes

Veredicto final…

Por su libre disponibilidad y resultados inteligentes, Reescribir Textos es una gran herramienta que puede utilizar para sus necesidades de reescritura.

Como no se necesitan pagos, no tiene que perder nada si no le gustan los resultados. Siempre puedes probar los modos inteligentes (como Intelligente y Creativo ) sin tener que comprar una suscripción ni nada.

En el lado negativo, el captcha obligatorio es un problema. Por lo general, las herramientas en línea muestran el captcha debajo de los campos de entrada para que sea visible y claro. Pero, con Reescribir Textos, el captcha salta solo después de hacer clic en ‘ Reescribir à’ botón.