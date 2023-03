Estudiantes bonaerenses, que estén cursando el CBC, cuentan con $10 mil para disfrutar de la cultura de la Ciudad de Buenos Aires

El programa ”Pase Cultural”, impulsado por el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, comenzó a incorporar este mes a estudiantes del Ciclo Básico Común de la Universidad de Buenos Aires. El pase tiene $10.000 disponibles para ser utilizados durante 12 meses desde la emisión de la tarjeta.

Esta iniciativa busca igualar el acceso a la cultura y generar una mayor demanda en las industrias culturales por parte de los jóvenes.

“La tarjeta la voy a usar para librerías, cines y teatros” afirmó Camila de San Justo, partido de la Matanza. La estudiante del CBC de medicina se mostró entusiasmada por la oportunidad de recorrer la Capital: “La verdad que la ciudad me parece hermosa y me encanta la posibilidad que no están brindando para conocerla aún más”.

Reconocidos comercios y espacios culturales se encuentran adheridos al programa; Yenny, Cúspide, Cinemark, Micro teatro o el Konex son algunos de los negocios en los que se puede abonar con la tarjeta ofrecida por la Ciudad de Buenos Aires.

Yael, oriunda de Ituzaingó, Provincia de Buenos Aires, se encuentra activa en el programa. La universitaria afirmó: “Estoy muy contenta por poder ser parte de la tarjeta del Pase Cultural, poder conocer librerías y adquirir material de estudios para la carrera que acabo de ingresar. Muy agradecida y muy contenta por ser parte”.

Por su parte, Horacio Rodríguez Larreta, Jefe de Gobierno de la Ciudad, de Buenos Aires mostró su apoyo hacia la juventud y la cultura: “Estamos muy contentos de extender el Pase Cultural a los estudiantes regulares del CBC, abriendo a miles de jóvenes la oportunidad de disfrutar y enriquecerse a través de nuestra diversidad cultural”.

La propuesta “Pase cultural” comenzó hace 5 años atrás. En un principio estaba destinada exclusivamente a alumnos de secundarias públicas de la Ciudad que tuvieran entre 16 y 19 años. En la actualidad, cuenta con más de 24 mil adolescentes inscriptos.

Enrique Avogadro, ministro de Cultura de la ciudad de Buenos Aires, manifestó su deseo de unidad entre la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y el resto del país, sostuvo: “Estamos siempre construyendo puentes culturales entre la Ciudad de Buenos Aires y las diferentes regiones del país, cada región del país tiene su identidad, su trayectoria, su historia”.

Los estudiantes del CBC deben cumplir con la condición de ser alumnos regulares. La inscripción al Pase Cultural se realiza por medio de la plataforma TAD del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, o presencial en algunas sedes del CBC. Una vez finalizado el trámite, pueden retirar la tarjeta en la sede en la que se registraron. Fuera de la fecha informada por correo electrónico, podrán retirarla por Av. de Mayo 575. Más información en: https://pasecultural.buenosaires.gob.ar/?contenido=7225-saca-tu-pase-cultural