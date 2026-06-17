Necrológicas

Participación fúnebre

Con profundo dolor despedimos a nuestro primo Raúl Horacio Pereyra, “Gache”. Su recuerdo permanecerá para siempre en nuestros corazones. Acompañamos a su familia con cariño y respeto en nuestros corazones.

Luis Raùl, Gloria Marina y Gustavo Togni

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Castelli Ciudad - Intendente Fransico Echarren
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