Participación fúnebre

Con profundo dolor despedimos a nuestro primo Raúl Horacio Pereyra, “Gache”. Su recuerdo permanecerá para siempre en nuestros corazones. Acompañamos a su familia con cariño y respeto en nuestros corazones.
Luis Raùl, Gloria Marina y Gustavo Togni
Con profundo dolor despedimos a nuestro primo Raúl Horacio Pereyra, “Gache”. Su recuerdo permanecerá para siempre en nuestros corazones. Acompañamos a su familia con cariño y respeto en nuestros corazones.
Luis Raùl, Gloria Marina y Gustavo Togni
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