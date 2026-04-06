ANDRÉS MESTA DE MÉXICO, SE CONSAGRA CAMPEÓN DE LA COPA CIUDAD DE DOLORES

En una final ajustadísima derrotó a su compatriota Noam Sparrow por 7.5 y 7.5.

Con la participación de más de 100 tenistas y un gran marco para los amantes del deporte blanco, se llevó a cabo la Copa Ciudad de Dolores en las instalaciones del Club Naytuel.

El certamen contó con la presencia de jugadores provenientes de México, quienes forman parte del grupo Formar – Tenis Competitivo y se encuentran realizando una extensa gira por Argentina, sumando competencia y experiencia internacional.

En la categoría A, la definición final quedó en manos de los representantes mexicanos, donde Andrés Mesta se consagró campeón, destacándose por su gran nivel de juego a lo largo del torneo.

Los resultados fueron los siguientes:

Categoría A

1° Lugar: Andrés Mesta (México)

2° Lugar: Noam Sparrow (México)

Categoría B

1° Lugar: Manuel Repeto (Argentina)

2° Lugar: Benicio Manías (Argentina)

Categoría C

1° Lugar: Lautaro Idabour (Argentina)

2° Lugar: Manuel Lima (Argentina)

Dobles Categoría A

1° Lugar: Noam Sparrow y Jerónimo Pineda (México)

2° Lugar: Felipe Salomón y Salvador Galloso (Argentina)

Dobles Categoría B

1° Lugar: Benicio Manías y Lautaro Idabour (Argentina)

2° Lugar: Benicio Bianchi y Gregorio Etchart (Argentina)

Desde la organización destacaron el acompañamiento de la Municipalidad de Dolores y el trabajo del Club Naytuel, quienes hicieron posible un torneo de gran nivel que posiciona nuevamente a la ciudad en el mapa del tenis latinoamericano, y por qué no, también a nivel mundial.