Necrológicas

†

Olga María Hernández viuda de Amaya

Q.E.P.D.

Falleció en Dolores el 2 de marzo de 2026 a los 93 años, sus hermanos Elga, Hilda, Reinaldo, Mirta y José Luis Hernández, su hermana política Mirta Oliva, sus sobrinos Francisco y Magdalena Stea, demás familiares y amigos participan su fallecimiento y que sus restos serán inhumados el mismo día 2 a las 13:30 en el cementerio municipal de Pila.

Hogar de duelo: 9 de julio 96

Servicio atendido por Funerarias Conti Buenos Aires 569 Teléfono: 44-4248

Velatorio de 08:00 hs. a 12:00 hs.en Dolores.