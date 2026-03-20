DOLORES: ROBÓ DOS PAPAS FRITAS, UNA CREMA ANTIARRUGAS Y TERMINÓ DETENIDA

A partir de una investigación, se logró esclarecer un hecho de hurto ocurrido en el supermercado DIA%.

Tras tareas investigativas realizadas por el grupo operativo, se identificó a una mujer de 38 años como presunta autora del hecho, por lo que el Juzgado de Garantías N° 2 de Dolores dispuso una orden de allanamiento en un domicilio de calle Rauch.

El procedimiento, realizado por personal de Comisaria conjuntamente con U.P.P.L y G.A.D. Dolores, permitió recuperar los elementos sustraídos, dos tubos de papas fritas y una crema Cicatricure que habían sido retirados de las góndolas del comercio.

La mujer fue notificada de la formación de la causa en el marco de la investigación correspondiente.