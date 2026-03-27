Continúa la “Cátedra de Identidad Dolorense”: un viaje por la historia, la ciencia y la cultura de nuestra ciudad

Continúa desarrollándose con gran marco de asistentes, la Cátedra de Identidad Dolorense, un ciclo de 12 clases magistrales diseñado para profundizar en las raíces, el patrimonio y el futuro de nuestra ciudad.

La propuesta, que cuenta con más de 200 inscriptos, contempla un programa presencial basado en un recorrido exhaustivo desde la prehistoria regional hasta las figuras emblemáticas que marcaron la identidad de Dolores.

En esta oportunidad, el Profesor y Paisajista Francisco Feller, brindó la segunda charla denominada “La Flora Autóctona y Exótica de Dolores”.

El próximo miércoles a las 18 horas, también en el Rotary Club, tendrá lugar la charla 3, “Fauna, Especies Autóctonas y Exóticas introducidas en Dolores: impacto ecológico y cultural”, a cargo del profesor José Castellá.

Hay que recordar que, la iniciativa busca sistematizar valiosos saberes, fortalecer el sentido de pertenencia y reflexionar sobre la biodiversidad local y la identidad cultural que nos define como pueblo.

Es una interesante oportunidad para que vecinos, estudiantes y profesionales redescubran la riqueza histórica que alberga Dolores.