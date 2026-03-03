A 5 AÑOS DE TU PARTIDA: EL ETERNO AMOR DE UNA MADRE

Hijo querido son 1825 días que te espero, la realidad amor solo improviso desde que no estas!

Fran …..No se vivir sin vos, descansa en paz hijo como lo decidiste hace 5 años atrás y te llevaste mi vida entera, no me dejes caer ante tanta injusticia que hoy desde tu cielo vez con tanta claridad, te amo amor mio, perdón por llorarte tanto jamás imagine que se podía sufrir tanto…

A 5 años de tu partida solo deseo que estés descansando en paz hijo de mi alma…