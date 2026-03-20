A 30 años de su último recital en la ciudad, Soda Stereo vuelve a convocar a Mar del Plata

El show “Ecos” se presentará el 3 de abril en el Polideportivo y entra en su tramo final de venta de entradas tras una alta demanda en todo el país.

El espectáculo “Ecos”, centrado en la obra de Soda Stereo, anunció la venta de las últimas localidades para su presentación del 3 de abril a las 21 en el Polideportivo de Mar del Plata.

A menos de cuatro meses del lanzamiento del proyecto, el show superó las 500 mil entradas vendidas en distintos puntos del país y sumó funciones con localidades agotadas.

La fecha en Mar del Plata tiene un valor particular para los seguidores de la banda: se cumplen 30 años del último recital del grupo en la ciudad, realizado en el histórico local GAP.

La propuesta reúne en escena a Gustavo Cerati, Charly Alberti y Zeta Bosio mediante un formato tecnológico que reconstruye la experiencia de un concierto del trío. La producción aclara que no se trata de un tributo, una película ni un show con invitados: es un espectáculo en vivo basado en recursos audiovisuales.

El público esperado incluye tanto a quienes siguieron a la banda desde sus inicios como a nuevas generaciones que se acercaron a su música en los últimos años.

Las entradas continúan a la venta en Linke-arte y en la boletería del Polideportivo, de lunes a viernes de 17 a 21 y los sábados de 14 a 18, sin cargos de servicio.