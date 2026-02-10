Suben los casos de gripe H3N2, mientras persisten focos de coqueluche y hantavirus

El último reporte epidemiológico mostró un aumento moderado de influenza A, con circulación estable de COVID-19 y bajo nivel de virus respiratorios.

Un leve incremento de casos de gripe H3N2 se viene registrando durante las últimas semanas, mientras que la circulación de SARS-CoV-2 se mantiene estable, con dos casos en personas internadas y no se presentaron notificaciones de virus sincicial respiratorio (VSR).

Así lo indicó un informe del Boletín Epidemiológico Nacional (BEN) correspondiente a la semana epidemiológica 4 de 2026, a la vez que señaló que se mantiene la baja circulación de virus respiratorios en nuestro país y que, si bien, en la vigilancia de influenza tuvo un leve aumento, los casos se mantienen dentro de lo esperado para esta época del año.

En relación a los casos de Influenza A(H3N2), se registraron 6 nuevos casos del subclado J.2.4.1 (K) durante la última semana, mientras que, desde el 18 de diciembre de 2025 hasta el 30 de enero de 2026, se confirmaron un total de 53 casos de este subclado, en 17 jurisdicciones del país, concentrándose mayoritariamente en el Centro y en el Sur.

Las provincias con mayor cantidad de casos hasta el momento son Mendoza y Santa Cruz con 8 casos respectivamente. Le siguen Provincia de Buenos Aires y Ciudad Autónoma de Buenos Aires, con 6 casos cada una; La Rioja, Neuquén, Santa Fe y Tierra del Fuego con 3 casos; Catamarca Córdoba Corrientes y Entre Ríos con 2 casos; Chubut, La Pampa, Río Negro, San Juan y Tucumán, con un caso cada una.

Por otro lado, el BEN informó que en la 3 primeras de 2026 se notificaron 99 casos confirmados de coqueluche, con una incidencia de 0,21 casos por cada 100 mil habitantes y, si bien estos datos superan las cifras registradas para el mismo período desde 2019, los mismos se vinculan al ascenso de casos observador durante 2025.

En ese sentido, el Ministerio de Salud de la Nación recuerda que existen vacunas seguras y efectivas para prevenir la esta enfermedad y que el descenso progresivo de las coberturas genera una acumulación de personas susceptibles a contraer la enfermedad. El análisis del esquema completo de vacunación contra coqueluche muestra diferencias marcadas entre jurisdicciones y la necesidad de que los equipos de salud mejoren la captación activa para fortalecer la continuidad del Calendario.

En lo que refiere a hantavirus, se notificaron 3 casos nuevos durante la última semana, 5 menos en comparación con los casos registrados la semana anterior y el total de casos en lo que va de 2026 asciende a 14 confirmados con residencia en las provincias de Buenos Aires (7), Salta (5), Entre Ríos (1) y Río Negro (1).

Respecto a temporadas anteriores, se observa una tendencia creciente de casos confirmados de julio a diciembre de 2025, con una potencial desaceleración de casos para el mes de enero, la cual deberá interpretarse teniendo en cuenta las posibles actualizaciones retrospectivas en las notificaciones, conforme avance la temporada.

Desde el inicio de la temporada actual (julio de 2025), se confirmaron 73 casos, ubicando al país por encima del umbral de brote, respecto a los casos presentados en años previos. Es importante que los equipos de salud de aquellas jurisdicciones que tienen reservorios de este tipo de roedores, intensifiquen la sospecha de hantavirus ante la presencia de fiebre mayor a 38,5°, dolores musculares, artralgias, cefalea y vómitos, mientras que la detección temprana es fundamental para garantizar un tratamiento oportuno y evitar las complicaciones propias de esta enfermedad.

Finalmente, el BEN informa que durante la Semana 04 no se notificaron nuevos casos de dengue. Desde el inicio de la temporada 2025/2026, se confirmaron 18 casos de dengue, marcando un descenso sostenido en el número de casos en comparación con los máximos alcanzados en los años 2023 y 2024.

A pesar del actual escenario de bajo riesgo, persiste la necesidad de mantener una vigilancia intensificada ante la posibilidad de circulación en áreas con condiciones sociodemográficas, ambientales y epidemiológicas favorables para la transmisión como ingreso de nuevos serotipos a partir de casos importados.