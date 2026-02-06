Por decreto, el Gobierno cerró el IOSFA y dividió la obra social de los uniformados

La medida crea dos nuevos sistemas de salud bajo Defensa y Seguridad y apunta a corregir un desequilibrio financiero sostenido.

El Gobierno nacional oficializó este viernes una reforma en el sistema de salud de los uniformados. A través del Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) 88/2026, el presidente Javier Milei dispuso la disolución del Instituto de Obra Social de las Fuerzas Armadas (IOSFA) y la creación de dos nuevas entidades: una para las Fuerzas Armadas y otra para las Fuerzas Federales de Seguridad.

Según consta en el decreto, la decisión se fundamenta en el “desequilibrio financiero persistente” que arrastraba el IOSFA, atribuido al aumento sostenido de los costos médicos y a la diversidad del padrón de afiliados, que reunía bajo un mismo esquema a personal militar y de seguridad con regímenes laborales distintos.

Con la nueva estructura, el Ejecutivo busca segmentar la cobertura sanitaria según las características de cada fuerza y ordenar la administración de recursos.

Una obra social para las Fuerzas Armadas

La Obra Social de las Fuerzas Armadas (OSFA) funcionará como un ente autárquico bajo la órbita del Ministerio de Defensa. Deberá garantizar, como piso prestacional, la cobertura del Programa Médico Obligatorio (PMO).

Quedarán afiliados a la OSFA:

El personal militar en actividad del Ejército, la Armada y la Fuerza Aérea.

El personal civil que se desempeñe en las Fuerzas Armadas o en la propia obra social.

Los militares retirados con haber de retiro o pensión y los jubilados civiles de esos organismos.

El grupo familiar primario de los titulares.

Un sistema específico para las fuerzas federales

En paralelo, el decreto crea la Obra Social de las Fuerzas Federales de Seguridad (OSFFESEG), que dependerá del Ministerio de Seguridad Nacional y tendrá las mismas obligaciones mínimas de cobertura que la OSFA.

Estarán comprendidos en este régimen:

El personal en actividad de la Gendarmería Nacional con estado militar.

El personal en actividad de la Prefectura Naval Argentina con estado policial.

Los empleados civiles en relación de dependencia de estas fuerzas o de la OSFFESEG.

El personal retirado o pensionado de Gendarmería y Prefectura, además de los jubilados civiles.

Los familiares directos de los afiliados titulares.

Transición y continuidad de las prestaciones

El DNU establece un período de transición de hasta 365 días para completar la liquidación del IOSFA y el traspaso de afiliados, bienes y obligaciones a las nuevas obras sociales.

Durante ese proceso, el Ministerio de Defensa designará un administrador responsable de coordinar la transferencia y supervisar el funcionamiento del sistema.

El decreto fija como prioridad la continuidad de la atención médica, en particular de los tratamientos en curso, con el objetivo de que ningún afiliado quede sin cobertura mientras se implementa el nuevo esquema sanitario.