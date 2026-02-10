Participación fúnebre

Nélida Teresita Lazarte
La Defensoría Departamental de Dolores participa el fallecimiento de la Sra. Nélida Teresita Lazarte, mamá del Sr. Javier Doussat, querido integrante de la Defensa Pública, y pedimos se eleve una oración en su memoria.
Nélida Teresita Lazarte
