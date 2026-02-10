Necrológicas

Participación fúnebre

Nélida Teresita Lazarte

La Defensoría Departamental de Dolores participa el fallecimiento de la Sra. Nélida Teresita Lazarte, mamá del Sr. Javier Doussat, querido integrante de la Defensa Pública, y pedimos se eleve una oración en su memoria.

Compartir este artículo
ifex
Promoviendo y defendiendo la libertad de expresión como un derecho humano fundamental.
Castelli Ciudad - Intendente Fransico Echarren
Castelli Ciudad - Intendente Fransico Echarren

También podría interesarte