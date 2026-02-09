Mar del Plata – Lo patearon en el suelo y murió: el acusado enfrenta una posible condena a perpetua

El imputado por el crimen de Lucas Larroque es Lautaro Galván de 18 años, quien este lunes se negó a declarar. La causa fue caratulada como homicidio agravado por alevosía.

El fiscal Leandro Arévalo, a cargo de la investigación por el crimen de Lucas Nahuel Larroque, detalló cómo fue la secuencia que terminó con la muerte del hombre de 30 años a la salida de un boliche en la zona de Batán y remarcó la gravedad del ataque. El agresor fue identificado como Lautaro Galván, de 18 años, quien quedó imputado en la causa por homicidio agravado por alevosía y rechazó la indagatoria, este lunes por la mañana en la sede judicial.

Según explicó el funcionario judicial, todo comenzó con una discusión entre varias jóvenes en el exterior del local nocturno, donde se vio involucrada la hija de la pareja de Larroque.“Se trata de una discusión de chicas, donde esta joven intentaba separar y calmar la situación”, señaló Arévalo.

Sin embargo, en medio del conflicto, la adolescente fue agredida por un hombre. Ante esa situación, Larroque intervino junto a su pareja con la intención de frenar la pelea y evitar que escalara. “Larroque advierte esto y junto a su pareja interviene para dividir y calmar”, explicó el fiscal.

En ese marco, la mujer también terminó siendo atacada, lo que llevó a que Larroque volviera a interceder. Fue entonces cuando recibió una agresión que lo derribó.“Vuelve Larroque a querer calmar y es agredido. Ya en el piso lo patea dos veces”, describió Arévalo.

El fiscal sostuvo que las lesiones provocadas por esas patadas fueron determinantes y derivaron en un desenlace inmediato. “Estas lesiones provocan un resultado previsible y una muerte prácticamente inmediata”, afirmó en diálogo con “La mañana de María” (LU6).

En base a las características del ataque, Arévalo consideró que el hecho encuadra como un homicidio agravado por alevosía, ya que la víctima se encontraba indefensa al momento de la agresión final.“Homicidio agravado por alevosía por golpear a una persona en el piso cuando no se puede defender. Eso implica una pena de prisión perpetua”, subrayó. Según cita La Capital.

Por último, el fiscal destacó la importancia de la evidencia incorporada al expediente y las imágenes que proporcionaría el banco donde ocurrió el ataque. “No todos los hechos tienen una filmación tan clara de lo que ha pasado, al menos en un tramo de la conducta”, concluyó.