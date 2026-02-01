Mar del Plata: La Gruta de Lourdes celebra 79 años de la Novena, una tradición histórica del Puerto

La manifestación de fe se realizará del 2 al 11 de febrero con misas diarias, jornadas temáticas y una procesión que recorrerá el barrio.

La Gruta de Lourdes celebrará del 2 al 11 de febrero la 79ª edición de la Novena bajo el lema “Lourdes, camino de encuentro y esperanza“. Durante once días, se desarrollará un programa de misas, rosarios, procesiones y celebraciones temáticas que convoca cada año a miles de fieles.

El santuario ocupa la manzana delimitada por las calles 12 de Octubre, Don Orione, Magallanes y Elisa Alvear de Bosch, sobre una loma que domina el sector sur del Puerto marplatense. Allí, todos los días de la Novena habrá celebraciones a las 6 de la mañana y a las 18.30, con rezo del Rosario y Santa Misa, tanto en la Gruta como en la capilla.

Cada jornada estará dedicada a una intención particular. El lunes 2, día de apertura, se rezará por la vida consagrada, en coincidencia con la Fiesta de la Presentación del Señor y la Jornada Mundial de la Vida Consagrada. El martes 3 estará dedicado a trabajadores y estudiantes, con bendición de instrumentos de trabajo y de las gargantas por la memoria de San Blas.

Las familias y los matrimonios serán el eje del miércoles 4, con renovación de promesas matrimoniales. El jueves 5 se rezará por las vocaciones sacerdotales, religiosas y diaconales, mientras que el viernes 6, jornada de reconciliación, estará dedicado a los fieles difuntos, con Vía Crucis, responso y confesiones.

El sábado 7 y el domingo 8, además de las intenciones por los trabajadores, la paz mundial, el personal de la salud y los enfermos, se realizará el “Fin de la Caridad”, con recolección de alimentos no perecederos. El lunes 9 la oración estará centrada en la Patria, los gobernantes y los dirigentes políticos, en el marco de la Fiesta de la Dedicación de la Catedral de Mar del Plata.

El martes 10, noveno día de la Novena, se rezará especialmente por las madres y las mujeres embarazadas. Esa jornada incluirá las primeras vísperas de la Fiesta de Nuestra Señora de Lourdes, el rezo del Rosario Internacional en distintas lenguas, una procesión con antorchas y una serenata nocturna a la Virgen.

El miércoles 11 de febrero se celebrará la Fiesta de Nuestra Señora de Lourdes y la XXXIV Jornada Mundial del Enfermo, con un cronograma de misas desde las 6 de la mañana hasta la noche. A las 19 se realizará la Misa Solemne, presidida por el obispo de Mar del Plata y al finalizar tendrá lugar la tradicional procesión con la imagen de la Virgen por las calles del Puerto.

Desde la organización invitan a los vecinos a embanderar e iluminar los frentes de las casas por donde pasará la procesión, y a participar con estandartes, velas y farolitos. También se convoca especialmente a jóvenes que deseen colaborar como servidores durante la jornada central.

La Novena de Lourdes es una de las celebraciones religiosas más antiguas y significativas de Mar del Plata, y cada febrero vuelve a reunir a creyentes de distintos barrios y localidades en torno a la devoción mariana y a un espacio profundamente ligado a la identidad del Puerto.