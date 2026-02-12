Política EconomiaPortada

La Provincia baja el Impuesto Automotor y permite pagarlo en hasta 10 cuotas desde marzo

La Agencia de Recaudación de la Provincia de Buenos Aires (ARBA) confirmó que el Impuesto Automotor 2026 tendrá una reducción y se podrá abonar en hasta 10 cuotas mensuales, el doble de las que regían hasta ahora. El primer vencimiento del tributo operará el próximo 10 de marzo.

“Desde marzo, la patente podrá abonarse en hasta 10 cuotas mensuales, en lugar de las 5 que regían hasta ahora”, afirmó en declaraciones radiales el director ejecutivo de ARBACristian Girard.

El funcionario explicó que “el 75%, es decir, tres de cada cuatro de las y los titulares de automóviles pagará nominalmente menos que en 2025”. De esta manera, la provincia de Buenos Aires combina una reducción en la carga tributaria con mayores facilidades y previsibilidad para quienes deben cumplir con sus obligaciones fiscales.

Cambio en la estructura de alícuotas

La reforma incluye un cambio estructural en la tabla de alícuotas. Se pasó de un esquema de 15 tramos, con tasas que iban del 3,64% al 5%, a una nueva tabla de 5 tramos, con alícuotas que van del 1% al 4,5%.

“Con esta actualización, la provincia de Buenos Aires se ubica entre las grandes jurisdicciones con menor carga impositiva del país sobre los vehículos. Desde que asumió Kicillof como gobernador, hemos bajado considerablemente la carga del impuesto automotor, al punto que este año se pagará la mitad o menos como porcentaje del precio de los autos que en 2019”, destacó Girard.

Mayor previsibilidad para las familias

Respecto de la mensualización del impuesto, el titular de ARBA aseguró que la medida busca facilitar la organización financiera de las familias bonaerenses. “Me parece que alivia el tema de no tener que pagar en cuotas bimestrales. Es más fácil planificarse las finanzas de esa manera, pudiendo pagar en 10 cuotas mensuales”, sostuvo.

La posibilidad de implementar un esquema de 10 cuotas fue viable gracias a la inversión tecnológica realizada por la Agencia en los últimos años, que permitió modernizar los sistemas y ofrecer herramientas más ágiles y accesibles para los contribuyentes.

La medida se enmarca en una política tributaria que apunta a fortalecer la progresividad, aliviar la carga sobre sectores medios y sostener los recursos necesarios para financiar la inversión en salud, educación, seguridad e infraestructura en toda la Provincia.

Compartir este artículo
ifex
Promoviendo y defendiendo la libertad de expresión como un derecho humano fundamental.
Castelli Ciudad - Intendente Fransico Echarren
Castelli Ciudad - Intendente Fransico Echarren

También podría interesarte

Política EconomiaPortada

El oficialismo aprobó en Diputados la baja de imputabilidad a los 14 años

Política EconomiaPortada

El oficialismo se alzó con una rotunda victoria al aprobar con amplitud la Reforma Laboral en el Senado

Política EconomiaPortada

“Son delincuentes organizados y se les acabó la joda”: la reacción del Gobierno ante los incidentes en Congreso

PortadaSociedadTecnología

Fin de la piratería: por qué ya no funcionan Magis TV ni Xuper TV en la Argentina

Política EconomiaPortada

A partir de marzo, Patentes comenzará a pagarse todos los meses

PortadaSociedad

El día que el mundo volvió a creer en la justicia: A 36 años de la liberación de Nelson Mandela

Política EconomiaPortada

Crece la demanda de motos en Argentina: precios, practicidad y nuevas opciones de financiamiento impulsan la tendencia

PortadaSociedad

Hallaron un cadáver flotando en una laguna lindera a la Autopista La Plata – Buenos Aires

PortadaSociedad

Ataque “therian” en Córdoba: autopercibido animal mordió e hirió la pierna de una adolescente en Jesús María

Política EconomiaPortada

Tras la polémica por la fórmula de medición, la inflación volvió a subir: 2,9%

PortadaSociedad

Femicidio de Cecilia Strzyzowski: el Clan Sena fue condenado a prisión perpetua

PortadaSociedad

Suben los casos de gripe H3N2, mientras persisten focos de coqueluche y hantavirus

Mostrar más