Fallo histórico en Corrientes: Un audio de WhatsApp devolvió el derecho a heredar a una viuda

Un audio enviado antes de morir fue determinante para que el Superior Tribunal de Justicia de Corrientes restituyera los derechos sucesorios de una mujer que había sido excluida de una herencia por una separación de hecho y un divorcio en trámite, al considerar acreditada una voluntad expresa de reconciliación que impedía aplicar de manera automática la exclusión prevista en el Código Civil y Comercial.

Por mayoría, la máxima instancia judicial correntina revocó los fallos de primera y segunda instancia que habían negado el derecho a heredar de la esposa con fundamento en el artículo 2437 del Código Civil y Comercial de la Nación, norma que regula los supuestos de “exclusión hereditaria” entre cónyuges y establece que “el divorcio, la separación de hecho sin voluntad de unirse y la decisión judicial de cualquier tipo que implica cese de la convivencia, excluyen el derecho hereditario entre cónyuges”.

Antes de fallecer, el hombre envió un mensaje de audio a su abogado en el que manifestó su intención de desistir del trámite de divorcio y su aspiración de recomponer la relación conyugal. En esa comunicación, luego certificada ante escribano e incorporada al expediente, afirmó: “Quiero desistir del divorcio vincular, es mi voluntad. Pasamos un año separados y me di cuenta que no puedo perderla. Si me pasa algo, no quiero dejarla en banda; y si va todo bien, pienso que continuaremos juntos”.

Ese audio fue considerado como una pieza probatoria fundamental a la hora de revisar las actuaciones. El Superior Tribunal de Justicia de Corrientes, en su carácter de máximo tribunal provincial, sostuvo que esa manifestación no podía ser ignorada al estudiar la procedencia de los derechos sucesorios.

Los jueces Luis Eduardo Rey Vázquez, Fernando Augusto Niz y Alejandro Alberto Chain coincidieron con ese enfoque y destacaron que el mensaje del causante expresaba de manera inequívoca una decisión de abandonar el proceso de divorcio y de evitar que su esposa quedara desprotegida patrimonialmente, lo que impedía aplicar sin más la exclusión prevista en el artículo 2437.

El tribunal también rechazó el criterio adoptado por la Cámara de Apelaciones de Curuzú Cuatiá, que había considerado ineficaz el desistimiento por no haber sido ratificado en una audiencia oral. El Superior Tribunal calificó esa interpretación como incorrecta y advirtió que la exigencia de ratificación respondía a un control meramente formal y no a una condición de validez sustancial, ya que la voluntad del causante había quedado debidamente acreditada por otros medios.

Por mayoría, el Superior Tribunal de Justicia correntino dejó sin efecto la exclusión hereditaria y reconoció los derechos sucesorios de la mujer.