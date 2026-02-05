El Kremlin advierte que la expiración del New START pone en riesgo la seguridad global

El tratado New START, firmado en 2010 y prorrogado en 2021, fija un límite de 1.550 ojivas nucleares estratégicas desplegadas por cada parte.

El Kremlin advirtió que la expiración del tratado New START, prevista para este jueves 5 de febrero, generará un vacío legal peligroso y afectará la estabilidad estratégica, al quedar sin límites el arsenal nuclear de Estados Unidos y Rusia.

El portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov, sostuvo que la falta de un acuerdo de renovación resulta “muy mala para la seguridad global”, al desaparecer el último mecanismo vigente de control de armas nucleares entre las dos mayores potencias del mundo, según pudo saber la Agencia Noticias Argentinas.

El tratado New START, firmado en 2010 y prorrogado en 2021, fija un límite de 1.550 ojivas nucleares estratégicas desplegadas por cada parte, establece topes a los sistemas de lanzamiento e incluye mecanismos de verificación como el intercambio de datos y las inspecciones.

De caducar sin ser reemplazado, será la primera vez desde 1972 que Estados Unidos y Rusia carezcan de límites legalmente vinculantes sobre sus fuerzas nucleares estratégicas.

En este contexto, Estados Unidos plantea que China, tercera potencia nuclear mundial por número de ojivas, se sume a las negociaciones sobre control de armas, mientras Beijing señala que no tiene voluntad de participar.

Agencia NA.