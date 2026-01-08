Venezuela libera un “número importante” de presos políticos

Cinco españoles se encuentran entre los primeros.

El presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela, Jorge Rodríguez anunció este jueves la liberación de “un número importante” de presos políticos, tanto venezolanos como extranjeros, con el fin de “colaborar en el esfuerzo” de la “unión nacional”. Entre los primeros liberados se encuentran cinco ciudadanos españoles que se prepara para viajar de regreso España, según el Ministerio de Asuntos Exteriores español.

“El Gobierno bolivariano ha decidido la puesta en libertad de un número importante de personas venezolanas y extranjeras, y estos procesos de excarcelación están ocurriendo desde este mismo momento”, comentó Rodríguez en un mensaje en video transmitido por el canal público Telesur.

El presidente de la Asamblea Nacional señaló que esta liberación se trataba de un “gesto del Gobierno… de amplia intención de búsqueda de la paz”.

En tanto, el Gobierno español confirmó la “liberación hoy en Caracas de cinco españoles, uno de ellos ciudadana con doble nacionalidad, que se preparan a viajar rumbo a España asistidos por nuestra embajada en Caracas”, según informó a través de X.

“El Gobierno de España traslada su alegría a estos ciudadanos, sus familiares y amigos. El ministro (José Manuel) Albares ha podido hablar con todos ellos personalmente”, añadió

“España, que mantiene relaciones fraternales con el pueblo venezolano, recibe esta decisión como un paso positivo en la nueva etapa en la que se encuentra Venezuela”, remarcó.

Por su parte, la oposición venezolana agrupada en la Plataforma Unitaria Democrática (PUD), reclamó ayer miércoles como urgente la liberación “inmediata” de “todos los presos políticos” y el “desarme de los civiles” para poder dar paso a una transición democrática en el país sudamericano.

El PUD dijo que el “cese de la represión y el desarme de los grupos irregulares que amenazan la convivencia ciudadana” son también “acciones urgentes y de inmediata ejecución, pues dependen únicamente de la orden de quienes son responsables de ellas”.

“No puede hablarse de una transición democrática mientras estas medidas no se lleven a cabo”, aseguró la coalición en la red social Instagram.