Una megatormenta de frío extremo paraliza gran parte de Estados Unidos

El frente ártico afecta a más de la mitad de la población, obligó a cancelar miles de vuelos y mantiene en emergencia a amplias regiones desde las Montañas Rocosas hasta Nueva Inglaterra.

Una masa de aire ártico avanza sobre Estados Unidos y mantiene bajo alerta meteorológica a más de 190 millones de personas. El frente frío ya afecta a más de la mitad de la población y generó una crisis logística con impacto nacional.

Solo durante el sábado se cancelaron cerca de 4.000 vuelos, mientras 37 estados -desde las Montañas Rocosas hasta Nueva Inglaterra- permanecen en vigilancia por nevadas, hielo y temperaturas extremas.

El Servicio Nacional de Meteorología (NWS) describió el sistema como “inusualmente extenso y de larga duración”. Meteorólogos del organismo indicaron que las sensaciones térmicas descienden por debajo de los -20 grados centígrados en amplias zonas del país.

La gravedad del escenario llevó a que 16 estados y la capital federal, Washington D.C., declararan el estado de emergencia ante la previsión de acumulaciones de hielo que complican la circulación y los servicios básicos.

El secretario de Transporte, Sean Duffy, señaló que el alcance del fenómeno es masivo y estimó que hasta 240 millones de personas podrían verse afectadas por las condiciones climáticas.

Ante el avance del frente, el NWS difundió un mensaje a través de sus canales oficiales en el que instó a la población a tomar precauciones y seguir las recomendaciones de seguridad.

Las nevadas se extienden en una amplia franja que va desde Nuevo México hasta Maine. El impacto en la infraestructura ya se refleja en más de 130.000 usuarios sin suministro eléctrico, principalmente en Texas y Luisiana.

En Houston, el alcalde John Whitmire pidió a los residentes que permanezcan en sus hogares durante las próximas 72 horas para reducir riesgos asociados al frío extremo.

La meteoróloga del NWS Allison Santorelli advirtió que la recuperación será lenta. “La nieve y el hielo tardarán en derretirse, lo que va a dificultar las tareas de normalización”, señaló.

A nivel federal, se confirmó el cierre preventivo de oficinas públicas para el próximo lunes, mientras el sistema meteorológico avanza hacia la región del Atlántico Medio.

Según los pronósticos oficiales, el riesgo en rutas y calles continuará durante varios días debido a los ciclos de deshielo y recongelamiento. El organismo climático advirtió que las superficies seguirán siendo peligrosas para vehículos y peatones en gran parte del centro y el este del país, al menos hasta entrada la próxima semana.