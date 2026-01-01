PortadaSociedad

Un adolescente murió en Neuquén cuando nadaba en el río Limay

Un adolescente de 14 años murió ahogado en el río Limay, cuando se encontraba en el sector neuquino de La Herradura, donde además se encontraban otras familias en un momento de distensión.

En la zona debieron laborar personal de Prefectura, bomberos, Policía de Neuquén y Defensa Civil del municipio, tal como indicó el medio LM Neuquén.

A principios de diciembre pasado, un menor de 13 años también falleció luego de haber sido arrastrado por la corriente del río y sus restos fueron hallados, después de 72 horas de búsqueda, en la altura del Tercer Puente, lo que se reconoce como una zona de difícil acceso.

El preadolescente, identificado como Thiago, disfrutaba de las aguas de Prima Terra, cuando no pudo salir y fue arrastrado por un caudal.

Compartir este artículo
ifex
Promoviendo y defendiendo la libertad de expresión como un derecho humano fundamental.
EDEA - Reclamo por inconvenientes en el servicio eléctrico - 2236343332
EDEA - Reclamo por inconvenientes en el servicio eléctrico - 2236343332
Castelli Ciudad - Intendente Fransico Echarren
Castelli Ciudad - Intendente Fransico Echarren

También podría interesarte

Política EconomiaPortadaSociedad

Malfa pidió que los gobernantes y ciudadanos consideren al “turismo como un camino hacia la paz”

Política EconomiaPortada

Banco Nación: empleados públicos recibieron hasta $700 mil extras con su sueldo, ¿bono sorpresa o error?

Política EconomiaPortada

Nafta más cara: el Gobierno subió el impuesto al combustible para enero

PortadaSociedad

TRÁGICO ACCIDENTE EN AUTOVÍA 2 DEJÓ UN JOVEN FALLECIDO

Política EconomiaPortada

Adorni anunció la disolución de la ANDIS y la oposición recordó la causa de las coimas

Política EconomiaPortada

El Gobierno anticipó que apelará el fallo judicial contra el protocolo antipiquetes

Política EconomiaPortada

Comienza la Fase 4 del programa económico: inyección de pesos y compra de divisas

LezamaPortada

CON UN GRAN DESFILE TRADICIONALISTA Y LA ACTUACIÓN DE BANDAS LEZAMA FESTEJÓ LOS 16 AÑOS DEL MUNICIPIO

Política EconomiaPortada

Uno por uno los aumentos que llegan en enero

Política EconomiaPortada

Bianco criticó el “ajuste” de Milei y denunció que Nación le debe $15 billones

PortadaSociedad

Ola de calor: el Colegio de Médicos de la Provincia de Buenos Aires brindó recomendaciones para prevenir emergencias 

PortadaSociedad

Senasa: cómo prevenir los golpes de calor en la hacienda

Mostrar más