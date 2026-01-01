Un adolescente murió en Neuquén cuando nadaba en el río Limay

Un adolescente de 14 años murió ahogado en el río Limay, cuando se encontraba en el sector neuquino de La Herradura, donde además se encontraban otras familias en un momento de distensión.

En la zona debieron laborar personal de Prefectura, bomberos, Policía de Neuquén y Defensa Civil del municipio, tal como indicó el medio LM Neuquén.

A principios de diciembre pasado, un menor de 13 años también falleció luego de haber sido arrastrado por la corriente del río y sus restos fueron hallados, después de 72 horas de búsqueda, en la altura del Tercer Puente, lo que se reconoce como una zona de difícil acceso.

El preadolescente, identificado como Thiago, disfrutaba de las aguas de Prima Terra, cuando no pudo salir y fue arrastrado por un caudal.