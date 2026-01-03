Trump anunció que Estados Unidos capturó a Maduro y a su esposa y los sacó de Venezuela

Una intervención militar de Estados Unidos en Venezuela acabó con la dinastía chavista: Trump dice que capturó a Maduro

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, confirmó este sábado que Nicolás Maduro fue capturado y sacado por fuerzas militares estadounidenses del territorio venezolano.

En las primeras horas de este sábado, los Estados Unidos de América iniciaron una operación militar de gran envergadura en territorio venezolano. La intervención, que marca una escalada sin precedentes tras cinco meses de tensiones y despliegue naval en el Caribe, comenzó aproximadamente a las 2 AM (hora local de Caracas) con una serie de bombardeos y operaciones de fuerzas especiales.

El presidente venezolano, Nicolás Maduro, “ha sido capturado y trasladado fuera de Venezuela”, según ha comunicado el presidente estadounidense, Donald Trump, en su red social Truth Social. Estados Unidos ha llevado a cabo ataques dentro de Venezuela, según ha confirmado Trump en el mismo mensaje, después de que se hayan registrado explosiones en zonas civiles y militares de los estados de Miranda, Aragua, La Guaira y la capital, Caracas.

El mensaje de Trump se dio casi cuatro horas después de que en Venezuela se reportaran ataques en varias en localidades civiles y militares de la capital, Caracas, y los estados centrales de Miranda, Aragua, La Guaira, según informó el gobierno venezolano.

En una breve entrevista telefónica con el periódico The New York Times esta madrugada, Trump calificó la operación como “brillante”.

“Muy buena planificación y muchas tropas excelentes y gente estupenda”, ahondó el mandatario estadounidense.

La Casa Blanca activó desde septiembre pasado un enorme despliegue militar en el Caribe con el argumento de combatir el narcotráfico desde Colombia y Venezuela, mientras reclama al mismo tiempo la salida de Maduro y sus aliados cercanos, a los que acusa de liderar un denominado Cartel de los Soles.

En el marco de esta operación, bautizada ´Lanza del Sur´, Washington ha destruido de manera sumaria casi 40 presuntas embarcaciones y matado a unos 110 de sus ocupantes y también ha ordenado decomisar petroleros sancionados que transporten crudo venezolano en su intento de ahogar económicamente al Ejecutivo en Caracas.

En noviembre pasado, Trump confirmó que habló por teléfono con Maduro e indicó que la conversación no había sido “ni buena ni mala”.

La Casa Blanca se planteó realizar los ataques aéreos contra objetivos venezolanos, incluidos militares, el día de Navidad, pero finalmente decidieron dar prioridad a los ataques aéreos en Nigeria contra supuestos campamentos del Estado Islámico (EI), de acuerdo a dos fuentes del Ejecutivo citadas por CBS.

Tras esos ataques, el equipo de Trump consideró nuevas ventanas de oportunidad para atacar objetivos estratégicos del régimen de Nicolás Maduro, pero se vieron obligados a nuevos retrasos porque el tiempo no era el favorable para los ataques.

Fuentes militares indicaron que el Pentágono esperaba tener las condiciones meteorológicas más favorables para el éxito de esta operación.

La operación militar implicó un gran despliegue de helicópteros “Chinook” y otros activos de las fuerzas especiales para capturar a Maduro, que habría sido sacado del país en una de estas aeronaves, según fuentes que hablaron con FOX.

Se espera que Trump explique en la conferencia de prensa si contó con la autorización del Congreso para la operación.

Varios legisladores demócratas condenaron los ataques, el senador por Arizona Rubén Gallego dijo en un mensaje de X que “es vergonzoso” que EE.UU. haya pasado de “ser el policía mundial a ser el abusador mundial en menos de un año”.

El demócrata insistió en que “no hay ninguna razón” para que se dé el ataque.

Trump también deberá dar luz sobre el futuro de Venezuela y del gobernante capturado.

El número dos del Departamento de Estado de EE.UU., Christopher Landau, adelantó en un mensaje en su cuenta de X que Maduro “por fin enfrentará la justicia por sus crímenes”.

EE.UU. había aumentado en agosto pasado a 50 millones de dólares la recompensa por información que condujera al arresto de Maduro.

Agresión militar y reacción de los aliados de Maduro

El Gobierno de la República Bolivariana de Venezuela emitió un comunicado oficial a primeras horas de la mañana, en el cual repudia y denuncia: La “gravísima agresión militar” perpetrada por el gobierno de los Estados Unidos.

Antes de los reportes de captura, se emitió una orden de movilización nacional bajo los planes de defensa “Independencia 200”.

Diosdado Cabello, en su cargo de Ministro del Interior de Venezuela, instó a la movilización de las milicias y fuerzas de seguridad para “defender la soberanía nacional ante el ataque imperialista”.

Países aliados a Maduro reaccionaron con alarma ante la magnitud de la intervención.

Gustavo Petro, presidente de Colombia, a través de sus redes oficiales y un comunicado de la Cancillería, expresó su condena absoluta: “Alertando al mundo entero que han atacado a Venezuela. Colombia reitera que la paz y el respeto al derecho internacional deben prevalecer sobre cualquier confrontación armada”.

El Gobierno de Cuba, en un comunicado de su Cancillería, ha calificado la operación como un acto de “terrorismo de Estado” y ha exigido una respuesta urgente del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas.

El Ministerio de Relaciones Exteriores de Irán condenó enérgicamente la “violación flagrante de la soberanía nacional y la integridad territorial” de Venezuela por parte de las fuerzas estadounidenses.

David Smolansky, vocero de la oposición venezolana, en declaraciones a CBS News, confirmó los puntos de impacto en Caracas y señaló que la intervención era una consecuencia de la negativa del régimen de Maduro a permitir una transición democrática tras los eventos de 2024 y 2025.

Margaret Brennan, analista y corresponsal de CBS, informó que el despliegue del portaaviones USS Gerald R. Ford en el Caribe fue la pieza clave para asegurar la superioridad aérea durante los ataques de la madrugada.

La Administración Federal de Aviación (FAA) de los EE. UU. emitió una prohibición total para que operadores comerciales estadounidenses sobrevuelen el espacio aéreo venezolano y de Curazao, citando “riesgos de seguridad de vuelo asociados con la actividad militar en curso”.

Se reportan cortes masivos de energía eléctrica en amplias zonas de la capital tras las explosiones en el área de Fuerte Tiuna y El Volcán.

Aunque el gobierno de Trump ha reportado que en operaciones previas a este ataque (desde septiembre de 2025) el número de fallecidos en barcos interceptados ascendía a 115, aún no hay una cifra oficial de víctimas fatales o heridos derivada de los bombardeos de este 3 de enero.